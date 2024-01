Polski obywatel wydostał się z Gazy. "Tam każdy spadający pocisk kogoś zabija"

- Strefa Gazy ma 365 km kwadratowych i są tam ponad dwa miliony ludzi. Jest gęsto zabudowana i zaludniona. Tam każdy spadający pocisk kogoś zabija - mówi Tarek Abo Saeid, któremu po trzech miesiącach udało się wydostać z ogarniętego wojną palestyńskiego terytorium.

Tarek Abo Saeid przyjechał do Polski na studia doktoranckie w latach 80, ożenił się z Polką. Później przez kilkanaście lat mieszkał w Strefie Gazy, a w 2009 roku wrócił do Polski, gdzie żyje z rodziną. - Ostatnio moja mama się rozchorowała i postanowiłem ją odwiedzić. Znalazłem się w Gazie 1 października - mówi. Niespełna tydzień później Hamas przeprowadził zamach terrorystyczny w Izraelu i zaczęła się wojna. Polski obywatel został uwięziony w strefie, której granice natychmiast zostały całkowicie zablokowane. Ponad trzy miesiąca Abo Saeid starał się wydostać z Gazy - i przetrwać.

- Miasta Gaza i Chan Junus wyglądają gorzej niż Warszawa po II wojnie światowej - mówi o skali zniszczeń. Według najnowszych danych nawet co trzeci budynek w Strefie Gazy został zniszczony lub uszkodzony w wyniku izraelskich działań zbrojnych. Skala zniszczenia jest największa na północy, w tym w mieście Gaza (największym w Strefie).

Chociaż stopniowo rośnie skala pomocy humanitarnej, która jest wpuszczana do Strefy, to wciąż trudno o jedzenie czy wodę pitną. - Zjedzenie gorącego posiłku to cud - relacjonuje mężczyzna.

Nie ma gazu czy drewna, by było na czym gotować. Do jedzenia czasem udawało się zdobyć puszkę tuńczyka czy mięsa. Bardzo duży problem jest z chlebem, który jest podstawą wyżywienia w Strefie Gazy. Bardzo rzadko udawało się go dostać, a jeśli już był - to strasznie drogi

- wspomina.

Większość mieszkańców uciekła - po poleceniach władz Izraela - na południe Strefy Gazy, w okolice miasta i przejścia granicznego Rafah. - Ludzie są tam stłoczeni. Miasto liczyły 200 tys. mieszkańców, a teraz jest tam 1,5 miliona. Infrastruktura nie jest w stanie zapewnić im tego, co potrzebne do życia - relacjonuje. Wodę, poza dostawami pomocy humanitarnej, ludzie czerpią z kilku studni. - Ale ona nie nadaje się do picia. Jest słona - mówi Abo Saeid.

Wydostał się z Gazy bez wsparcia Polski

Jedyną drogą do lub ze Strefy Gazy jest obecnie granica z Egiptem i przejście w Rafah. Jednak przekroczenie go czy to przez ludzi, czy konwoje humanitarne, wymaga zgody zarówno władz egipskich, jak i izraelskich, które koordynują to ze stroną egipską. Gdy wcześniej polskim obywatelom udawało się wydostać ze Strefy Gazy, działo się to po zaakceptowaniu tego przez Izrael. Jednak dr Abo Saeid nigdy nie trafił na taką listę, pomimo starań rodziny.

Jego żona Barbara razem z przedstawicielami innej rodziny była nawet w Sejmie, gdzie apelowała do polityków o wsparcie w wydostaniu męża ze strefy konfliktu. Na izraelską listę udało się wpisać jego przyjaciela, który wyjechał z Gazy dużo wcześniej.

- Kiedy straciłem nadzieję na pomoc ze strony władz Polski, zacząłem nawiązywać kontakty z osobami w Egipcie - relacjonuje mężczyzna. Znajomych w Egipcie ma z czasów pracy akademickiej na uczelni w Gazie. Dzięki temu udało się dotrzeć do władz Egiptu i w ten sposób zdobyć zgodę na przekroczenie granicy. Na początku stycznia Tarek Abo Saeid wrócił do Polski.

Jednak, jak mówi, wciąż w Strefie Gazy są osoby z polskim obywatelstwem oraz ludzie mający związki z Polską, którzy chcieliby wyjechać, a nie mogą. - Wiem o co najmniej 10 osobach, które mają polskie obywatelstwo i nie mogą wyjechać z Gazy. Apelują do polskich władz i ambasad, by domagały się zgody na wyjazd tych ludzi z Gazy. W każdej minucie, kiedy tam pozostają, są w niebezpieczeństwie - podkreślił.

Abo Saeid wezwał też polski rząd, by ten zaapelował na arenie międzynarodowej do przerwania walk w Strefie Gazy. - Większość zabitych w tej wojnie to kobiety i dzieci. Jako polski obywatel pochodzący z Palestyny chcę powiedzieć: najważniejsze dla nas jest zawieszenie broni, które zakończy ten koszmar - powiedział.

Na konferencji prasowej, w której uczestniczył Tarek Abo Saeid, zachęcano do udziału w demonstracji solidarności z Palestyńczykami, która odbędzie się 13 stycznia w Warszawie przed Pomnikiem Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Współorganizują ją m.in. inicjatywa Solidarnie z Palestyną, Empatia Distro i wschód.