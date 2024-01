Donald Trump ostro o współpracy z NATO. "Kraje europejskie wykorzystały USA"

Donald Trump na antenie telewizji Fox News przyznał, że jeśli zdobędzie fotel prezydenta, jego zaangażowanie w sojusz NATO będzie zależeć od tego, jak Europejczycy będą traktować Stany Zjednoczone. Trump został zapytany o ewentualne relacje z NATO po tym, jak 10 stycznia media poinformowały, że podczas sprawowania urzędu prezydenta Trump powiedział najważniejszym europejskim urzędnikom, że USA nie pomoże Europie, jeżeli zostanie zaatakowana.

Donald Trump krytykuje NATO. "Wykorzystało nasz kraj"

Donald Trump wziął udział w spotkaniu w Iowa przed pierwszymi republikańskimi prawyborami, które odbędą się tam 15 stycznia. Podczas przemówienia Trump stwierdził, że jeżeli ponownie zostanie prezydentem, to utrzyma zobowiązania wobec NATO, jeśli organizacja będzie "porządnie traktować" USA.

- NATO wykorzystało nasz kraj. Kraje europejskie nas wykorzystały. Wykorzystały nas na handlu, a następnie wykorzystały nas na naszej ochronie wojskowej - stwierdził Trump, cytowany przez "The Independent". W ten sposób nawiązywał do długofalowej pomocy Ukrainie, która od niemal dwóch lat broni się przed pełnoskalowymi atakami Rosjan na swój kraj.

Donald Trump stwierdził również, że kraje europejskie "oszukiwały USA na handlu", "wykorzystywały też jej ochronę" a "dzięki niemu mają teraz środki na pomoc Ukrainie". Były prezydent przekonywał również, że gdyby w dalszym ciągu był w Białym Domu, to Rosja nie zwiększyłaby swojej agresji na Ukrainę.

Wybory prezydenckie USA. Co zapowiedział Donald Trump?

Donald Trump przedstawił główne punkty programu wyborczego w najbliższej kampanii prezydenckiej, która odbędzie się już w tym roku. Były prezydent USA zapowiedział między innymi, że zakończy finansowanie Ukrainy i fundamentalnie zmieni NATO. Donald Trump powiedział, że sprawę wojny na Ukrainie zakończy niemal natychmiast po wygranych wyborach, jeszcze przed zaprzysiężeniem na prezydenta.

Zapowiedział też, że zwróci się do europejskich sojuszników, by zrefundowali Stanom Zjednoczonym środki na pomoc militarną dla Ukrainy. Były prezydent nie powiedział, czy będzie się domagał od Rosji wycofania z zajętych terytoriów. Przypomnijmy, w 2018 roku, podczas szczytu grupy G7,Donald Trump powiedział sojusznikom, że "Krym należy do Rosji, ponieważ wszyscy mówią tam po rosyjsku".

Podczas wystąpień wyborczych Donald Trump chwali premiera Węgier Viktora Orbana i zapowiada, że fundamentalnie zrewiduje NATO oraz misję tej organizacji. Według jego byłych współpracowników, podczas swojej prezydentury Donald Trump był bliski ogłoszenia, że wycofuje Stany Zjednoczone z Paktu. Były prezydent zapowiedział również, że będzie wspierał Izrael w wojnie z Hamasem i pomoże mu "zniszczyć" tę organizację.