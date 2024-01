Rosjanie ostrzelali Charków. Rakiety spadły na hotel, wśród rannych zagraniczni dziennikarze

Ukraińska agencja Unian informuje, że po ataku Rosjan na hotel w centrum Charkowa ewakuowano osiem osób. Z kolei liczba rannych to 11 osób, w tym dwóch dziennikarzy z Turcji. Szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeh Syniehubow przekazał, że ranni to czterej mężczyźni w wieku od 31 do 38 lat i siedem kobiet w wieku od 23 do 71 lat. 35-letni mężczyzna jest w stanie ciężkim. Ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że po ataku rosyjskich rakiet w budynku wybuchł pożar. Zaznaczono, że na miejsce natychmiast wysłano jednostki ratowników, Policję Narodową i ratownictwo medyczne.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Charków. Rakiety spadły na budynki mieszkalne

Mer Charkowa, Ihor Terechow poinformował, że rosyjskie rakiety uszkodziły nie tylko hotel, ale spadły również na budynki mieszkalne. "Nie było tam ani jednego żołnierza. Było za to 30 cywilów, z których jedenastu zostało rannych od rosyjskich rakiet. Wśród ofiar są tureccy dziennikarze. Cała jedenastka przebywa obecnie w szpitalach, jedna jest w bardzo ciężkim stanie. Oprócz hotelu uszkodzone zostały budynki mieszkalne - jeden komunalny, jeden prywatny salon samochodowy i przedsiębiorstwo produkcyjne. Ludzie, którzy tego potrzebowali, zostali przeniesieni w inne miejsca" - to oświadczenie cytuje ukraińska agencja.

Wojna w Ukrainie. Dowództwo Generalne o sytuacji na froncie

W czwartek rano sztab generalny Ukrainy poinformował, że w ciągu minionej doby doszło do 73 starć bojowych wojsk ukraińskich z rosyjską armią. Z raportu Sztabu Generalnego wynika, że Rosjanie przeprowadzili cztery uderzenia rakietowe i 48 nalotów. Dokonali również 36 ostrzałów artyleryjskich. Są zabici i ranni. Ataki spowodowały także zniszczenia budynków mieszkalnych oraz infrastruktury cywilnej.

Więcej niż 120 osiedli między innymi w okolicy Sumów, Charkowa, Ługańska i Doniecka znalazło się pod ostrzałem artyleryjskim. Ponadto w Charkowie 9 osób zostało rannych w ostrzale rakietowym przeprowadzonym wieczorem przez Rosjan - przekazał portal "Ukraińska Prawda". Siły rosyjskie użyły rakiet S-300. Wszyscy ranni to cywile. Dwie osoby są w stanie ciężkim. W okolicach Awdijiwki ponownie doszło do bezpośrednich walk między wojskami rosyjskimi i ukraińskimi. W ciągu minionej doby ukraińskie lotnictwo przeprowadziło 7 nalotów na zgrupowania rosyjskich wojsk i sprzętu. Wojska rakietowe i artyleryjskie uderzyły w miejsca koncentracji Rosjan, a także w magazyny broni i paliwa.

