Austria. Wypadek kolejki linowej. Kabina spadła z kilkunastu metrów. Są ranni

Austriackie media przekazują informacje o wypadku w kurorcie narciarskim w Tyrolu. Gondola z kolejki linowej Acherkogelbahn spadła na ziemię. W środku znajdowało się czterech urlopowiczów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń działającej na miejscu policji, jest to rodzina z Danii. Do zdarzenia doszło przed południem we wtorek 9 stycznia.

Wypadek kolejki górskiej w Tyrolu. Gondola z pasażerami runęła na ziemię

Policja podała, że gondola spadła z wysokości 10 do 12 metrów, kiedy wjeżdżała na szczyt. W środku znajdowały się cztery osoby. Początkowo obawiano się, że akcja ratunkowa może być utrudniona ze względu na trudny teren. W akcji wzięły udział helikoptery. Ostatecznie rannych udało się przewieźć do najbliższego szpitala.

Jak podaje niemiecki dziennik "Frankfurter Rundschau" ranny został 49-letni mężczyzna, jego 19-letnia córka i 20-letni syn. Razem z nimi był także 46-letni brat mężczyzny. To właśnie ojciec rodziny miał odnieść najpoważniejsze rany w wypadku. Stan najstarszego z urlopowiczów jest krytyczny. Po czasie do służb zgłosiła się także niemiecka para w wieku 58 i 52 lat, która podróżowała w gondoli przed tą, która się rozbiła. Według radia SWR3 mieli doznać oni obrażeń "w wyniku gwałtownych wibracji linii nośnej".

Służby podały prawdopodobną przyczynę wypadku

Tymczasem służby szukają przyczyny wypadku gondoli. Według ich pierwszych ustaleń kabina została prawdopodobnie wyrwana z mocowań przez upadające drzewo, a nie usterkę techniczną. W momencie wypadku kolejka linowa miała pełne obciążenie. Po zdarzeniu zarządca obiektu zadecydował o wstrzymaniu ruchu na tej trasie.