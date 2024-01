Według doniesień Agencji Reutera prezydent Ekwadoru Daniel Noboa, który objął stanowisko w listopadzie ubiegłego roku, obiecał powstrzymać przemoc związaną z gangami narkotykowymi. Jeden z ich przywódców miał uciec w weekend, co skłoniło polityka do ogłoszenia 60-dniowego stanu wyjątkowego w poniedziałek 8 stycznia. Nie powstrzymało to przestępców przed kolejnymi głośnymi działaniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Abstrakcyjne rozważania podczas konferencji Hołowni. "Wąsik i Kamiński staną się więźniami Pałacu Prezydenckiego?"

Ekwador. Napastnicy przejęli stację telewizyjną. Ich działania były transmitowane na żywo

We wtorek 9 stycznia uzbrojeni w materiały wybuchowe przestępcy wtargnęli w stacji telewizyjnej TC w Ekwadorze podczas transmisji na żywo. Koordynator wiadomości i reporter TC Leonardo Flores Moreno opowiedział Agencji Reutera, że napastnicy weszli przez recepcję, zaatakowali personel i pozostawili dynamit. Przejęcie studia było transmitowane przez około 20 minut, a widzowie mogli zobaczyć mężczyzn w kominiarkach z bronią, którzy zaczepiali skulonych na podłodze pracowników. Według doniesień AP News przestępcy krzyczeli, że mają bomby.

Ekwador. Napad na telewizję. Policja zatrzymała zamaskowanych mężczyzn

Początkowo było słychać strzały i krzyki, a niedługo później do studia wkroczyły jednostki taktyczne policji, która wcześniej otoczyła budynek. Napastnicy mieli postrzelić jednego z operatorów kamery w nogę, a innemu złamać rękę. Policja poinformowała, że skonfiskowała materiały wybuchowe i broń oraz skuła kajdankami zamaskowanych mężczyzn. Kiedy w studiu zapanował porządek, który umożliwił wyemitowanie wieczornych wiadomości, prezenterzy poinformowali, że prokuratura pracuje na miejscu i zbiera dowody w sprawie. Jak przekazał portal AP News, nikt nie zginął podczas ataku, a władze podały, że zatrzymano łącznie 13 osób, które zostaną oskarżone o terroryzm.

Ekwador jest położony na wybrzeżu Pacyfiku w Ameryce Południowej, pomiędzy Peru i Kolumbią, największymi na świecie producentami kokainy. To spowodowało, że w ostatnich latach stał się on kluczowym punktem tranzytowym tego narkotyku. Kraj doświadcza licznych incydentów, w czasie gdy gangi narkotykowe walczą między sobą i rządem o kontrolę nad portami i szlakami przemytniczymi. Ogłoszenie stanu wyjątkowego oznacza zaangażowanie wojska w walkę ze zorganizowaną przestępczością.