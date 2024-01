W niedzielę 7 stycznia odbyła się doroczna konferencja krajowa Folk och Försvars w Sälen. Szwedzki minister obrony cywilnej Carl Oskar Bohlin zaczął swoje przemówienie od spostrzeżenia, że "okrucieństwo wojny i terroryzmu staje się dostępne, gdy tylko wyciągniemy telefony z kieszeni", ale pomimo tego ludzi uspokajają "mentalne mechanizmy obronne". Zdaniem polityka, jest to niebezpieczne. - Wielu mówiło to przede mną, ale pozwólcie, że zrobię to oficjalnie, jaśniej i z całą jasnością: W Szwecji może wybuchnąć wojna - powiedział Carl Oskar Bohlin.

Szwecja. Minister obrony cywilnej ostrzega przed wojną. "Czas może być naszym najcenniejszym zasobem"

Szwedzki minister obrony cywilnej zaznaczył, że jego celem nie jest odwoływanie się do strachu, ale świadomości sytuacyjnej obywateli. - Chcę otworzyć drzwi: drzwi, które często są zablokowane i zaśmiecone wymaganiami i wyzwaniami codziennego życia. Drzwi, które wielu Szwedów mogło trzymać zamknięte przez całe życie. Drzwi do przestrzeni, w której stajemy przed ważnym pytaniem: kim będziesz, jeśli nadejdzie wojna? - zapytał polityk.

- Każdy musi zrozumieć, że w sytuacji, w której się znaleźliśmy, czas może być naszym najcenniejszym zasobem nieodnawialnym. Jeśli jest coś, co nie pozwala mi zasnąć w nocy, to uczucie, że wszystko dzieje się zbyt wolno - ocenił Carl Oskar Bohlin. Zdaniem polityka nie wprowadzono odpowiedniego ustawodawstwa i nie ustalono ilości środków finansowych, które będą przeznaczone na określone cele. Minister wskazał, że urzędy państwowe muszą "przyśpieszyć", nawet za cenę drogi na skróty, ponieważ "wystarczająco dobre jutro jest lepsze niż doskonałe za pięć lat".

Szwecja przygotowuje się do ewentualnego konfliktu zbrojnego. "Stoimy po stronie Ukrainy"

Minister poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem dostaw oraz dalszym szkoleniem personelu cywilnego i służb ratowniczych, które rozpocznie się w tym roku. - Stoimy po stronie Ukrainy, naszych sojuszników i porządku międzynarodowego opartego na zasadach i robimy to słowem i czynem jako arsenał demokracji. Wszystko to będzie wymagało od nas więcej niż dotychczas, a zacznie się od uświadomienia sobie, że obrona Szwecji jest sprawą nas wszystkich. - powiedział Carl Oskar Bohlin.