Skandaliczny post włoskiej nauczycielki został opublikowany 22 grudnia, jednak sprawa została nagłośniona dopiero teraz. Kobieta przelała w nim całą swoją frustrację skierowaną w stronę uczniów liceum nauk humanistycznych im. Regina Maria Adelaide w Aoście. Wobec nauczycielki zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

"Klasa pełna kretynów". Skandaliczny wpis włoskiej nauczycielki

"Jeśli istnieje typ ucznia, którego chętnie podpaliłbym, jak Joanna d'Arc, cóż… Les (Liceo Economico Sociale - red.), to właściwy akronim" - rozpoczęła swój facebookowy wpis nauczycielka. 22 grudnia, czyli ostatniego dnia zajęć przed przerwą świąteczną, kobieta miała lekcję zastępczą z jedną z klas, która jak widać, wywołała w niej ogromną frustrację. W dalszej części publicznego posta nauczycielka tłumaczyła, że licealiści, z którymi prowadziła zajęcia, są "niezdolni do zaakceptowania najbardziej podstawowych zasad zachowania, bo nigdy nie otrzymali ich w swoich rodzinach".

"Klasa nie składa się z uczniów, ale z prawdziwych kretynów.... Mam nadzieję, że spędzą 2024 rok z piorunującym odoskrzelowym zapaleniem płuc" - grzmiała we wpisie nauczycielka. Jak wynika z treści posta, jej gniew spowodowany był zachowaniem uczniów, którzy nie chcieli zamknąć okien. Sprawa wyszła na jaw po niespełna trzech tygodniach od publikacji posta, kiedy oburzona słowami nauczycielki jedna z byłych licealistek postanowiła go nagłośnić. Zanim wpis został usunięty, internauci zdołali zrobić zrzuty ekranu, które ostatecznie dotarły do dyrektora placówki oraz kuratora.

W sprawie nauczycielki zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne

- Przewidziane procedury zostały uruchomione. Jest wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Będzie kilka kroków do wykonania, a następnie zostanie podjęta decyzja - powiedział dyrektor placówki cytowany przez portal Rainews.it. - Może to być sprawa moja lub regionu Valle d'Aosta, ponieważ w zależności od powagi faktu decyzję może podjąć również regionalny urząd ds. postępowań dyscyplinarnych. Zatem proces z pewnością zajmie dużo czasu, a decyzja nie będzie natychmiastowa - wyjaśnił Giovanni Peduto.

- My, pedagodzy, jako edukatorzy, jeśli rzeczywiście decydujemy się na korzystanie z mediów społecznościowych, musimy korzystać z nich w sposób świadomy, odpowiedzialny, używając prawidłowego języka, który szanuje wszystkich. Ten post nie powinien powstać, niestety został napisany - podkreślił dyrektor placówki.