Wybuchy gazociągów Nord Stream. "WSJ": Polscy urzędnicy zataili kluczowe dowody w śledztwie

"Według europejskich śledczych pracujących nad tą sprawą polscy urzędnicy sprzeciwiali się współpracy w międzynarodowym dochodzeniu w sprawie sabotażu gazociągów Nord Stream i nie ujawnili potencjalnie kluczowych dowodów" - czytamy w poniedziałkowym tekście "The Wall Street Journal". "Śledczy twierdzą, że polscy urzędnicy opieszale dostarczali informacji i zataili kluczowe dowody dotyczące przemieszczania się rzekomych dywersantów na polskiej ziemi" - informuje dziennik.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Łukasiewicz: Republikanie też wiedzą, że wsparcie dla Ukrainy jest kluczowe, bo osłabia Rosję

Według WSJ "śledczy nie przedstawili dowodów łączących polski rząd z eksplozjami i twierdzą, że nawet jeśli niektórzy polscy urzędnicy byli w nie zaangażowani, mogło się to odbyć bez wiedzy kierownictwa politycznego". Dziennik dodał, że działania polskich urzędników sprawiły, że śledczy są coraz bardziej podejrzliwi co do roli i motywów Warszawy. Według gazety prowadzący dochodzenie liczą, że nowy rząd w Warszawie udzieli większej pomocy w śledztwie i rozważają zwrócenie się w tej sprawie bezpośrednio do kancelarii premiera Donalda Tuska.

Wybuchy gazociągów Nord Stream

Pod koniec września 2022 roku w rurociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 stwierdzono gwałtowny spadek ciśnienia i wyciek gazu. Władze w Kopenhadze odkryły łącznie trzy nieszczelności w gazociągach. Dotychczasowe ustalenia wskazują na akt sabotażu. Śledztwo w tej sprawie wszczęły Szwecja, Dania i Niemcy. Okoliczności wysadzenia gazociągów bada też jeden z wydziałów polskiej Prokuratury Krajowej oraz ABW.

Według niemieckich śledczych związek z eksplozjami mogła mieć firma zarejestrowana w Polsce. To właściciele tej firmy mieli wynająć jacht Andromeda, na który w porcie Hohe Düne w Rostocku w Niemczech wsiadła kobieta oraz pięciu mężczyzn. Jacht miał następnie pływać w pobliżu miejsca, w którym doszło do eksplozji.

Kto jest odpowiedzialny za sabotaż gazociągu Nord Stream?

Media informowały początkowo, że jacht mieli wynająć ukraińscy obywatele. Niemieckie stacje RTL i n-tv podały jednak w ubiegłym roku, że istnieją przesłanki świadczące o możliwym udziale Rosjan w sabotażu. Z ich ustaleń wynika, że jedną z właścicielek firmy, która wynajęła Andromedę, jest obywatelka Rosji. Kobieta miała m.in. uczestniczyć w organizacji wyborów władz okupacyjnych po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Niemieccy śledczy przekazali w liście do Rady Bezpieczeństwa ONZ, że jacht został wynajęty w taki sposób, aby "ukryć tożsamość prawdziwego wynajmującego".

"Ślady podwodnych materiałów wybuchowych znaleziono w próbkach pobranych z łodzi podczas śledztwa" - poinformowali. Według ekspertów nie jest wykluczone, że "przeszkoleni nurkowie mogli przyczepić ładunki wybuchowe w miejscach uszkodzeń gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2".

Z kolei w listopadzie "The Washington Post" podał nieoficjalnie, że za uszkodzeniem rurociągów miał stać wysoki rangą ukraiński oficer wojskowy, powiązany ze służbami wywiadowczymi. Oficer miał zarządzać sześcioosobowym zespołem, który przy wykorzystaniu fałszywych tożsamości, miał wynająć żaglówkę i użyć sprzętu do nurkowania głębinowego, aby umieścić ładunki wybuchowe w gazociągach. Miał też przyjmować rozkazy od wyższych rangą ukraińskich urzędników. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi jego kraju w sabotażu.