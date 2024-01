To nie AI, to polski dron nad Rosją. Bitwy bezzałogowców ewoluują w zawrotnym tempie

Pierwsze drony FPV, czyli sterowane z perspektywy pierwszej osoby przy pomocy gogli wirtualnej rzeczywistości, zaczęły się pojawiać na froncie około 1,5 roku temu. Początkowo jako ukraińska niszowa innowacja używana. Teraz obie strony przeprowadzają tysiące uderzeń dronami FPV miesięcznie. Owe "komary", czy też "kamikadze" stały się obok artylerii głównym zagrożeniem dla żołnierzy na pierwszej linii. Ukraińcy deklarują, że w tym roku chcą wyprodukować około miliona takich maszyn, a Rosjanie najpewniej nie będą gorsi.

Nie brakuje twierdzeń, że eksperymentalnie używane są rozwiązania oparte o AI, pozwalające dronom skutecznie dokończyć atak nawet po zerwaniu połączenia z operatorem. Choć to ciągle plotki, a najnowszy film opisywany jako dowód na użycie AI w dronach uderzeniowych pokazuje dobrze znany od lat polski dron Warmate.

Anatomia ataku Warmate na Pancyry

Nagranie zostało opublikowane przez Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR) i wedle opisu przedstawia działania w obwodzie Biełgorodzkim na terenie Rosji. Widać na nim nagrany ekran systemu sterowania i kontroli bezzałogowców, które dokonują dwóch oddzielnych ataków na wyraźnie rozpoznawalne systemy obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu Pancyr. Wedle opisu nagrania oba zostały trafione. Efektu uderzeń jednak nie widać. Połączenie z dronami jest tracone w pewnej odległości od celów. Nie oznacza to jednak, że uderzenia były nieudane.

Na nagraniu widać bowiem, jak operator wskazuje na ekranie cel ataku, który jest oznaczany przez oprogramowanie żółtym kwadratem. Nie jest to dowód na używanie przez Ukraińców jakiejś nowej i zaawansowanej sztucznej inteligencji, ale dowód na to, że w tym konkretnym przypadku do ataku użyto polskich dronów Warmate od firmy Grupa WB. Wskazuje na to też wygląd interfejsu i charakterystycznie chwiejny obraz wynikający z tego, że kamera drona nie jest stabilizowana. Wspomniany żółty kwadrat to stosowana w Warmate od lat funkcja oznaczania celu. Po jego wskazaniu przez operatora dron sam stara się nań naprowadzić. Niezależnie od tego, że standardowo w fazie ataku jest zdalnie sterowany przez człowieka. To rozwiązanie wspomagające na wypadek kiepskiego połączenia radiowego, albo jego zerwania w ostatniej chwili. Tak też się stało na nagraniach opublikowanych przez Ukraińców. Nie wiadomo czy wyniku działania WRE (wojska radioelektroniczne), czyli mówiąc wprost zakłóceń wroga, czy po prostu znalezienia się na tyle nisko i daleko od anteny operatora, że nastąpiło przerwanie łączności.

Materiał promocyjny Grupy WB na temat Warmate. Widać na niektórych ujęciach wspomniany interfejs i żółty kwadrat. Np. od 2:03.

Co ciekawe, na wyświetlaczu widać też komunikat o braku informacji o położeniu na podstawie sygnału GPS ("No GPS fix"). Być może w wyniku zakłócania Rosjan, którzy w istotnych dla siebie miejscach intensywnie zagłuszają sygnały z satelitów systemu nawigacji, ponieważ szereg systemów uzbrojenia używa go do naprowadzania się. Pancyry nie stały raczej w przypadkowym miejscu, ale stanowiły element systemu obrony jakiegoś istotnego obiektu. W rejonie Biełgorodu takowych jest wiele, bo to jeden z ważniejszych punktów logistycznych, szkoleniowych i miejsce wyprowadzania ataków na Charków oraz okolicę. Można spekulować, że żołnierze HUR używali Warmate w ramach przygotowań do większego ataku powietrznego. Pancyry stanowią dość skuteczną zaporę dla prostych dronów uderzeniowych większych od Warmate, produkowanych przez Ukraińców, a nawet dla rakiet. Wyeliminowanie tego elementu obrony mogło być więc czymś w rodzaju wyważania drzwi przed atakiem na właściwy cel. Nie wiadomo kiedy wykonano nagranie, ale jest możliwe, że ma coś wspólnego z niedawną serią ukraińskich ataków na Biełgorod.

Spory na temat skuteczności Warmate

W kontekście tego ataku interesująca jest relacja z drugiego krańca rejonu walk, obwodu Chersońskiego. Napisał ją przebywający tam niedawno Polak, Tomasz Darmoliński, szef fundacji "Żelazny", która między innymi dostarcza wyposażenie ukraińskim oddziałom jak i prowadzi różnego rodzaju szkolenia z zakresu obronności w Polsce. W tym takie wykorzystujące wiedzę na temat ukraińskich doświadczeń z bezzałogowcami na froncie. - Drony kamikaze stały się codziennym zagrożeniem, atakując bez przerwy zarówno pojazdy, łodzie, jak i piechotę na zmieniających się pozycjach. Przejście 100 metrów to nie lada wyzwanie bez wcześniejszej zaplanowanej drogi z ukryciami - pisze między innymi Darmoliński. Zwalczanie i obrona przed dronami FPV stały się więc jednymi z kluczowych wyzwań na froncie. Czy to przez pasywne rozwiązania w rodzaju siatek nad okopami i ścieżkami łączącymi pozycje umocnione, czy też systemy elektroniczne ostrzegające przed obecnością "komara" w okolicy, lub zakłócające ich połączenie z operatorem.

- Miałem okazję zobaczyć przechwycone wideo z rosyjskiego FPV. Obraz cyfrowy i automatyczne namierzanie celu, termowizja! Choć technologia ta jest jeszcze surowa i raczkuje, już operuje na polu walki. Dla niewtajemniczonych, to rewolucja: pilot dociera do celu, oznacza go, a potem dron działa samodzielnie. Co się zmienia: zagłuszanie staje się bezużyteczne, doświadczeni piloci nie są już potrzebni, utrata obrazu na ziemi nie jest problemem, ruchome cele są trafiane z większą precyzją - opisuje Darmoliński. Co oznacza, że Rosjanie w swoich na poły chałupniczo wykonywanych dronach FPV zaczynają stosować rozwiązania podobne do tych, które od lat mają profesjonalne Warmate. Potrzeba wojenna potrafi być niezwykłym czynnikiem wspomagającym innowację w zabijaniu się nawzajem.

Co ciekawe Darmoliński pisze też, że "dotychczasowa amunicja krążąca została uziemiona. Zmiany w technologii i taktyce, jak również intensywne zagłuszanie częstotliwości przez WRE, sprawiły, że te zaawansowane systemy nie są obecnie zdolne do działania. "Amunicja krążąca to określenie rodzaju dronów, które są znacznie bardziej autonomiczne niż na przykład "komary". Po starcie lecą we wskazany rejon na autopilocie i mogą tam samodzielnie krążyć przez pewien czas, oczekując na wskazanie celu. Nie wymagają ciągłego sterowania. Ukraińcy na większą skalę używają tylko dwóch typów amunicji krążącej. Polskich Warmate i amerykańskich Switchblade. Do twierdzenia Darmolińskiego o ich uziemieniu odniósł się na X (niegdyś Twitter) dyrektor ds. komunikacji Grupy WB, Remigiusz Wilk. Zasugerował, że Darmoliński błędnie utożsamił improwizowane drony z wojskowymi w rodzaju Warmate, a nagranie opublikowane przez HUR udowadnia, że produkt polski sobie radzi na polu walki:

Komercyjne, masowo wytwarzane układy o znanych parametrach łatwo zakłócić, mimo sztuczek twórców. Błędem jest przenoszenie tego na wojskowy sprzęt. Skądinąd tutaj wychodzą różnice ceny i skuteczności. Zresztą dlatego od dawna pisałem, aby nie zachłystywać się rzekomą skutecznością wytwarzanych na kolanie rozwiązań, bo te zostaną szybko sparaliżowane relatywnie prostym elektronicznym mieczem zakłóceń. Niestety nie ma darmowych obiadów, ani cudu triady 'tanio, szybko i dobrze'.

Darmoliński odparł na to, że dobrze wie, co napisał i rozróżnia rodzaje dronów. Zasugerował przy tym, że sytuacja w rejonie Chersonia jest inna niż ta w okolicy Biegłorodu jeśli chodzi o skalę działania rosyjskiego WRE. Całą dyskusję można prześledzić w tym wątku na profilu Jarosława Wolskiego.

Niezależnie od tego kto w tej dyskusji ma rację, Grupa WB chwali się znacznym zwiększeniem mocy produkcyjnych jeśli chodzi o uderzeniowe drony Warmate i rozpoznawcze Flyeye. Na potrzeby zwiększenia seryjnej produkcji tych pierwszych powstaje nowy zakład w Skarżysku-Kamiennej. W 2023 roku miało ich powstać około 2000, w tym roku ma to być dwa razy więcej. Większość produkcji ma iść na eksport, głównie do Ukrainy. Konkretne liczby nie są znane. Warmate w Ukrainie używają głównie wywiad i jednostki specjalne. W porównaniu do masowo stosowanych "komarów" to broń elitarna.

Materiał na temat dronów Flyeye i Warmate produkowanych przez Grupę WB

Drony samodzielnie decydujące o zabiciu to pewnik

Nie ulega wątpliwości, że ukraińskie pole walki jest sceną intensywnego wyścigu zbrojeń w zakresie systemów bezzałogowych. Nie jest to rywalizacja jednostronna, ponieważ za nowymi rodzajami dronów uderzeniowych natychmiast idą systemy walki radioelektronicznej do ich zwalczania. Jak to od początków historii zorganizowanej wojskowości, wyścig tarczy i miecza. Za pojawieniem się nowego skutecznego środka ataku, idzie rozwój nowych środków obrony przed nim i tak nieustannie na przemian. Na przykład lekko zmodyfikowane cywilne drony w rodzaju chińskich Mavic służące powszechnie do rozpoznania w pierwszym roku wojny, aktualnie mają bardzo ciężkie życie na froncie i bez poważnych modyfikacji w zakresie systemów sterowania oraz łączności, są mało skuteczne.

Skala zagrożenia ze strony "komarów" też wymusza szybki rozwój systemów obrony przed nimi, więc ich skuteczność na pewno z czasem spadnie, choć wtedy na pewno pojawią się ich nowsze, lepsze wersje. Wydaje się już przesądzone, że niebawem bezzałogowce będą samodzielnie przeprowadzać ataki, bez kontroli, a nawet nadzoru człowieka. Znacznie ograniczy to ich podatność na zakłócenia, ale też definitywnie złamie jedną z podstawowych barier etycznych w zakresie użycia bojowego dronów, czyli niepozwolenie robotom na podejmowanie autonomicznych decyzji o zabiciu człowieka.