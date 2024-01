Podpalenie rosyjskiego bombowca na Uralu. Aresztowano 16-latka

16-latek z Dagestanu został aresztowany z powodu podejrzenia, że to on podpalił rosyjski bombowiec Su-34. Maszyna spłonęła w nocy z 3 na 4 stycznia na lotnisku w Czelabińsku na Uralu. W niedzielę sąd w Czelabiński poinformował, że 16-latkowi grozi do 20 lat więzienia. Wcześniej FSB poinformowało, że zatrzymany obywatel Rosji działał na polecenie ukraińskich służb specjalnych.

