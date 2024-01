24-latka z Niemiec miała w brzuchu 32-kilogramowego guza. "Bała się operacji"

Szpital w Magdeburgu (Niemcy) poinformował 3 stycznia, że do placówki zgłosiła się 24-letnia pacjentka, która uskarżała się na duszność, uczucie ciężkości i utratę wagi ze względu na trudności z przyjmowaniem pokarmów. Odpowiedzialny był za to guz ważący 32 kilogramy i umiejscowiony w jajniku.

Niemcy. Lekarze usunęli 32-kilogramowy guza 24-letniej kobiecie

Lekarze ustalili, że cystadenoma była niezauważona przez długi czas, co spowodowało jej zrost z jelitem i jamą brzuszną. Operację pomyślnie przeprowadził zespół medyków pod kierunkiem profesora dr. med. Atanasa Ignatova. Pacjentka nie doświadczyła żadnych powikłań i opuściła klinikę już po tygodniu.

Pacjentka bała się operacji. "Wczesne wykrycie jest kluczem do skutecznego leczenia"

- Guz tej wielkości jest niezwykle nietypowy, ponieważ kobiety zwykle zwracają się o pomoc lekarską we wczesnym stadium. Pacjentka bała się operacji i dlatego zignorowała guza, ale pragnę podkreślić: kobiety dotknięte chorobą nie powinny się bać. U nas jest się w najlepszych rękach. Nasza przychodnia ma na celu świadczenie wysokospecjalistycznej pomocy medycznej. Wczesne wykrycie jest kluczem do skutecznego leczenia i wspieramy naszych pacjentów w tym ważnym aspekcie opieki zdrowotnej - powiedział Atanas Ignatov.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl podobny przypadek wydarzył się w kwietniu ubiegłego roku w Rzeszowie. Do szpitala trafiła 24-latka, która miała problemy z poruszaniem się za sprawą 100-kilogramowego guza w jamie brzusznej. Operacja przebiegła pomyślnie, mimo że lekarze musieli zmierzyć się z trudnościami takimi jak problem ze zmieszczeniem się pacjentki do tomografu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Lekarze wycięli pacjentce 100-kilogramowego guza. Kobieta nie mieściła się już do tomografu.