W sobotę 6 stycznia CNN poinformowało o dramatycznej scenie na podkładzie samolotu linii lotniczych Alaska Airlines. Maszyna leciała z Portland w stanie Oregon do kalifornijskiego Ontario, około 50 km od Los Angeles. Samolot musiał awaryjnie lądować w Oregonie z powodu wysadzenia okna podczas lotu. Do zdarzenia doszło w piątek.

REKLAMA

Zobacz wideo Specjalista ds. kryminologii: 60 proc. społeczeństwa chciałoby przywrócenia kary śmierci

USA. Na pokładzie samolotu Alaska Airlines rozsadziło okno. "Po prostu wyskoczyło"

"Lot 1282 linii Alaska Airlines, który leciał z Portland do Ontario w Kalifornii, bezpiecznie powrócił na międzynarodowe lotnisko w Portland około godziny 17:00 czasu lokalnego w piątek 5 stycznia, po tym jak załoga zgłosiła problem z ciśnieniem" - przekazała na portalu X Federalna Administracja Lotnictwa. Jak przekazano, Federalna Administracja Lotnictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu przeprowadzą dochodzenie w tej sprawie. W sieci pojawiły się nagrania z incydentu. Widać na nich, że nad siedzeniami wypadły maski tlenowe, a w bezpośrednim sąsiedztwie dziury w kadłubie siedzą co najmniej dwie osoby.

Kilka przedmiotów, w tym telefony, wyleciało z samolotu, gdy okno nagle wypadło. Wszyscy są bezpieczni - podkreśliło BNO News.

Jeden z pasażerów samolotu Kyle Rinker powiedział w rozmowie z CNN, że okno wraz z całym panelem wyskoczyło wkrótce po starcie. - To było naprawdę nagłe. Znaleźliśmy się na wysokości, a okno, ściana po prostu wyskoczyły i nie zauważyłem tego, dopóki nie wypadły maski tlenowe - powiedział. - Z tyłu samolotu rozległ się naprawdę głośny huk i świst, a wszystkie maski wypadły - powiedział z kolei inny pasażer, Evan Smith.

"Jestem sercem z tymi, którzy byli na pokładzie tego lotu. Jest mi bardzo przykro z powodu tego, czego doświadczyliście" - przekazał w oświadczeniu Ben Minicucci, dyrektor generalny Alaska Airlines. Organizacja przekazała w piątkowym oświadczeniu, że Alaska Airlines współpracują z Boeingiem, aby ustalić, co dokładnie wydarzyło się na pokładzie samolotu. Zdaniem Federalnej Administracji Lotnictwa samolotem, na którego pokładzie doszło do tej dramatycznej awarii jest Boeing 737 Max 9, który uzyskał świadectwo zdolności do lotu 25 października 2023 roku.

Na miejsce zdarzenia po wylądowaniu wezwano strażaków. Na szczęście nie zgłoszono żadnych poważnych obrażeń u pasażerów i załogi samolotu. Według FlightAware, która między innymi śledzi loty w czasie rzeczywistym, samolot był w powietrzu przez około 20 minut. Samolot wystartował z międzynarodowego lotniska w Portland około godziny 17:07 czasu lokalnego i wylądował tam z powrotem o godzinie 17:27.