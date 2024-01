Rosja ma swoich sojuszników we Francji? Tajne dokumenty Kremla ujawnione

Francuska polityczka Marine Le Pen, liderka partii Zjednoczenie Narodowe, w 2022 roku przegrała z Emmanuelem Macronem w wyborach prezydenckich. Zdaniem "The Washington Post" Jean-Luc Schaffhauser, były poseł do Parlamentu Europejskiego należący do partii Le Pen, ma pracować nad większym poparciem Le Pen, by polepszyć stosunki Francji z Rosją.

Rosja ma swoich sojuszników we Francji? Śledztwo wokół partii Le Pen

Francuski parlament po przeprowadzonym dochodzeniu dotyczącym ingerencji Kremla we francuską politykę stwierdził w ubiegłym roku, że "Rosja prowadzi długoterminową kampanię dezinformacyjną, której celem jest promowanie rosyjskich interesów oraz polaryzowanie demokratycznego społeczeństwa". Zwrócono też uwagę, że partia Le Pen utrzymuje powiązania z Kremlem i umożliwia mu przekazywanie swoich poglądów.

Po publikacji raportu Le Pen stwierdziła, że nie znaleziono dowodów potwierdzających wpływ Rosji na Zjednoczenie Narodowe. W prowadzonym śledztwie pojawiły się wątpliwości, czy partia otrzymała "wsparcie materialne" z Rosji w zamian za jej poparcie. Mowa o dwóch pożyczkach, które Schaffhauser przekazał na finansowanie partii Le Pen i jej kampanię prezydencką w 2017 roku. Pierwsza pożyczka na kwotę 9,4 mln euro w 2014 r. miał udzielić rosyjski bank, natomiast drugą o wartości 8 mln euro - bank w Abu Zabi.

Po zwiększeniu ataków na Ukrainę Le Pen przestała opowiadać się za zacieśnianiem więzi z Moskwą, ale podkreślała, że sankcje nałożone na Rosję mają negatywny wpływ na francuską gospodarkę. Z kolei Schaffhauser deklarował, że kieruje się jedynie dobrem Francji i zaprzeczał, że działał kiedykolwiek na rzecz Rosji.

W swojej publikacji "The Washington Post" zwrócił uwagę na możliwe powiązania francuskich polityków z Moskwą. Powołał się na dokumenty Kremla i wywiady z urzędnikami ds. bezpieczeństwa europejskiego i politykami skrajnej prawicy. "Rosja wzmaga wysiłki, aby podważyć francuskie poparcie dla Kijowa" - czytamy w publikacji dziennika. Według ustaleń dziennikarzy polityk Jean-Luc Schaffhauser twierdzi, że teraz dzięki słabnącej kontrofensywie Kijowa oraz malejącemu wsparciu ze strony Zachodu, jest szansa na zawarcie sojuszu między Rosją a Europą.

Rosja chciała wpłynąć na Francuzów? Publikowali dezinformację

Stratedzy Kremla, którzy chcieli przekonać do siebie Francuzów, mieli ich zapewniać, że "zachodnie sankcje wobec Rosji zaszkodziły francuskiej gospodarce poprzez spadek handlu, narażając kraj na ryzyko popadnięcia w 'najgłębszy kryzys społeczno-gospodarczy ostatnich lat'". Przekonywano również, że dostawy broni do Ukrainy pozostawiły Francję bez broni do samodzielnej obrony.

Powołując się na dokumenty, z których korzystali urzędnicy Kremla, "The Washington Post" ustalił, że w 2022 roku Rosja twierdziła, że "Francja jest podatna na zawirowania polityczne", a 30 proc. Francuzów pozytywnie oceniało wówczas Rosję. Natomiast 40 proc. populacji nie wierzyło informacjom przekazywanym przez francuskie media na temat Ukrainy.

W 2023 roku kremlowska grupa Kirijenki miała pracować nad promowaniem we Francji komunikatów, które miały zniechęcić Francuzów do "płacenia za wojnę innego kraju" - wynika z jednego z dokumentów. Dążono też do tego, by więcej osób w kraju bało się bezpośredniej konfrontacji z Rosją oraz "wybuchu III wojny światowej z udziałem Europy".

"Z dokumentów wynika, że Stany Zjednoczone mają być opisywane jako wykorzystujące Ukrainę jako instrument do osłabiania pozycji Rosji w Europie" - podał amerykański dziennik. Dziennikarze podkreślili, że w zeszłym roku prorosyjscy urzędnicy mieli publikować w mediach społecznościowych krytyczne komentarze ws. wsparcia Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaprzeczył istnieniu takich dokumentów, twierdząc, że "cała Europa cierpi z powodu sankcji nałożonych na Rosję i nie ma potrzeby tego promować".