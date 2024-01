Kimskandery spadły na Ukrainę. Korea Północna sprzedała Rosji swój najlepszy sprzęt

O przekazywaniu Rosji północnokoreańskich rakiet balistycznych krótkiego zasięgu już od przełomu października i listopada ostrzegała Korea Południowa. Dopiero teraz jest jednak wyraźny sygnał o tym, że faktycznie to się stało i pociski zostały użyte bojowo przez Rosjan. W czwartek w nocy czasu polskiego napisał o tym najpierw dziennik "New York Times" powołując się na nieoficjalne informacje, po czym oficjalnie poinformował o tym rzecznik Białego Domu John Kirby.

Według urzędnika, Rosjanie po raz pierwszy użyli północnokoreańskich rakiet w ramach zmasowanego ataku powietrznego na Ukrainę 30 grudnia. Pocisk wystrzelony z rejonu Woroneża miał przelecieć około 460 kilometrów i spaść w pobliżu miasta Zaporoże. Według Amerykanów trafił w szczere pole. Kolejna północnokoreańska rakieta miała zostać użyta 2 stycznia, jednak informacje na temat jej lotu mają być nadal precyzowane. Ukraińcy wrzucili do sieci zdjęcia fragmentów rakiety, która spadła tego dnia na Charków. Widoczne charakterystyczne elementy służące do sterowania wskazują, że może to być północnokoreańska KN-23. Jeden z czołowych specjalistów od północnokoreańskiej broni atomowej i rakietowej dr Jeffrey Lewis z Middlebury Institute stwierdził wręcz jednoznacznie, że to są szczątki pocisku wyprodukowanego w Korei Północnej, a nie rosyjskiego.

KN-23 to rakieta nazywana Kimskanderem, ze względu na istotne podobieństwo do rosyjskich iskanderów. Została pokazana przez Kirby'ego jako jeden z dwóch prawdopodobnych systemów przekazanych przez Koreę Północną Rosji. Drugi to mniejsze KN-25, podobne do amerykańskich ATACMS.

Nagranie mające przedstawiać uderzenie rakietą KN-23 na ukraiński punkt zaopatrzeniowy. Autentyczność niepotwierdzona.

Koreańska wariacja na temat rosyjskiego iskandera

Skala dostaw północnokoreańskich rakiet balistycznych ma być dość znacząca i według anonimowych rozmówców "NYT" wynosić kilkadziesiąt sztuk. Jak na tę kategorię uzbrojenia to istotna liczba, biorąc pod uwagę, że Rosjanie zaczynali wojnę z arsenałem prawdopodobnie kilkuset sztuk pocisków Iskander, a aktualnie według Ukraińców mają ich produkować po 30 sztuk miesięcznie i utrzymywać zapas około 200. Nagły zastrzyk na poziomie produkcji z 1-2 miesięcy to istotna zmiana. Pytaniem bez odpowiedzi jest to, czy tej wielkości dostawy będą kontynuowane w dłuższym okresie, czy to jednorazowe wydarzenie. Nie wiadomo właściwie nic na temat skali produkcji tej broni w Korei Północnej i tego, ile jej jest w arsenałach reżimu Kim Dzong Una.

KN-23 (oznaczenie amerykańskie, północnokoreańskie to Hwasong-11Ga) to jeden z najnowszych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w Korei Północnej. Po raz pierwszy zaprezentowany na paradzie w 2018 roku. Pierwsze odpalenie próbne w 2019 roku. W 2022 roku obserwatorzy północnokoreańskiego programu rakietowego uznali KN-23 za prawdopodobnie przyjęty do służby. Do tego czasu odpalono kilkanaście rakiet, w tym z mobilnych wyrzutni na ciężarówkach i na wagonie kolejowym. Maksymalny zaobserwowany zasięg pokonany przez KN-23 to 800 kilometrów, choć standardowo najpewniej jest to około 400-500 km. Rakieta ma jeden wariant podstawowy, zbliżony wymiarami do rosyjskich iskanderów (choć KN-23 jest większa), jeden powiększony i jeden pomniejszony. Masa głowicy jest szacowana na około 500 kilogramów w wersji standardowej, do 1,5 tony w wersji powiększonej. Na temat celności są tylko domysły i szacunki zakładające, że KN-23 są w tym zakresie kilka razy gorsze niż rosyjski odpowiednik. Najbardziej optymistyczne mówią o CEP rzędu 35 metrów. Czyli że statystycznie co druga rakieta trafi w promieniu 35 metrów od celu. W przypadku rosyjskich iskanderów mowa o kilku metrach. Inne szacunki mówią jednak o CEP KN-23 na poziomie 100 metrów, co by było słabym wynikiem, czyniącym użycie jej do precyzyjnych ataków na umocnione czy małe cele wojskowe mało praktycznym. Choć do ataków powierzchniowych na obiekty przemysłowe, cywilne czy skupiska nieopancerzonych obiektów wojskowych jak najbardziej.

Ogólnie KN-23 bardzo przypomina rosyjskie iskandery. Ta sama kategoria uzbrojenia, podobne wymiary, bardzo podobny wygląd. Podobne osiągi. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu KN-23 jest kopią, a w jakim twórczym rozwinięciem koncepcji.

Dla Rosjan na pewno to wartościowe uzupełnienie ich potencjału. Inaczej by tych rakiet od Koreańczyków nie kupowali, bo Kim Dzong Un na pewno swoich najnowszych i najcenniejszych systemów uzbrojenia nie sprzedaje tanio będącym w pilnej potrzebie sąsiadom. KN-23 z natury są znacznie trudniejszym celem do zestrzelenia niż irańskie drony Shahed czy rakiety manewrujące, z którymi Ukraińcy radzą sobie dość dobrze. Rakiety balistyczne krótkiego zasięgu lecą o wiele szybciej (zazwyczaj 2-7 tysięcy km/h w zależności od fazy lotu). W praktyce zestrzeliwać je mogą tylko najbardziej zaawansowane systemy przeciwlotnicze. W przypadku Ukraińców oznacza to zachodnie Patriot i SAMP/T, ewentualnie poradzieckie S-300W. Ukraińskie wojsko ma je w niewielkich ilościach, wystarczających w praktyce do osłony regionu Kijowa i pojedynczych wybranych kluczowych punktów w kraju.

Dodatkowe dostawy rakiet balistycznych z Korei Północnej pozwoliłyby więc Rosjanom na zwiększenie intensywności trudnych do zatrzymania ataków rakietowych. Teraz rosyjskie wojsko używa systemów Iskander do uderzeń na najcenniejsze cele, które są z kategorii wymagających szybkiego trafienia, albo jednocześnie dużej głowicy i względnej precyzji (choć w praktyce nie brakuje nagrań, na których iskandery wydają się trafiać kilkadziesiąt metrów i więcej od domniemanego celu, co podważa twierdzenia o ich kilkumetrowym CEP). Mając dodatkowy zapas północnokoreańskich rakiet, nawet mniej celnych niż własne, Rosjanie mogliby atakować więcej wykrytych celów, które być może dotychczas musieli zignorować z braku dostępnych systemów Iskander. KN-23 nie dadzą więc Rosji jakichś nowych możliwości, ale szansę na ich intensywniejsze użycie.

Oś rakietowo-autorytarna

Ponadto od ponad roku trwają spekulacje na temat możliwości zakupu przez Rosjan irańskich rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. Na razie nie ma dowodów na zrealizowanie tej transakcji. Rosja i Iran wydają się skupiać na współpracy w dziedzinie dronów. Amerykańska telewizja CNN i dziennik "Wall Street Journal" stwierdziły jednak w czwartek, powołując się na anonimowych rozmówców w administracji USA, że proces zakupu irańskich rakiet balistycznych trwa. W grudniu Irańczycy mieli je prezentować na poligonie rosyjskiej delegacji. We wrześniu oglądał je po raz pierwszy minister obrony Rosji, Siergiej Szojgu. Miała to być pierwsza taka prezentacja dla wysokiego rangą rosyjskiego oficjela od początku wojny z Ukrainą. Kiedy irańskie rakiety zostaną użyte bojowo, jeszcze nie wiadomo. Nie ma też konkretnych informacji o tym, które typy budzą największe zainteresowanie Rosjan.

Sam fakt kupowania rakiet z Korei Północnej i domniemany zamiar zakupu z Iranu dużo mówi o rosyjskim przemyśle zbrojeniowym. Przed wojną z Ukrainą Rosja była powszechnie uznawana za czołowego producenta rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. W trakcie konfliktu okazało się, że otoczone aurą nadzwyczajnej skuteczności systemy Iskander wcale nie są jakoś zabójczo skuteczne, zdarza im się trafiać zaskakująco daleko od domniemanych celów, a przede wszystkim są używane na relatywnie niewielką skalę. Pomimo upływu prawie dwóch lat wojny i mobilizacji rosyjskiego przemysłu produkcja rakiet pozostaje na takim poziomie, że trzeba kupować najpewniej gorsze odpowiedniki z Korei Północnej i prawdopodobnie Iranu.

Dodatkowo istotną kwestią jest to, w jaki sposób Rosja zapłaci swoim dostawcom. Najpewniej będzie to broń i technologie zbrojeniowe. Choć to pierwsze jest aktualnie bardzo potrzebne samym Rosjanom, więc być może dostawy będą odsunięte w czasie. Korea Północna i Iran na pewno bardzo chętnie wzbogacą się o rosyjskie rozwiązania z zakresu samolotów bojowych, obrony przeciwlotniczej, broni przeciwpancernej czy walki elektronicznej. Do niedawna Rosja raczej ostrożnie dawkowała dzielnie się zaawansowanymi technologiami z tymi państwami. Teraz jest pod ścianą, więc na pewno ma znacznie mniej ograniczeń. Będzie to poważny problem dla sąsiadów Iranu i Korei Północnej w przyszłości, a pośrednio też dla USA i całego NATO. Przeciągająca się wojna w Ukrainie i brak istotnych dostaw uzbrojenia z Zachodu mogących szybciej doprowadzić do jakiejś jej konkluzji, odbiją się temuż Zachodowi czkawką w długiej perspektywie.