W reakcji na działania Kremla rząd w Helsinkach podejmował decyzje o zamknięciu przejść granicznych. Obecnie wszystkie tego typu lądowe punkty są nieczynne do 14 stycznia. - Liczba tych ludzi nie jest bardzo duża, ale to nie jest najważniejsze. Tutaj nie chodzi o taką normalną imigrację czy o uchodźców, to jest akcja hybrydowa Rosji. Oni tutaj puszczają tych ludzi, oni ich wożą, bo to są miejsca bardzo odległe, na przykład przejście graniczne na północy. Tam prawie nic nie ma i ludzie potrzebują pomocy, żeby tam przybywać - powiedziała ambasadorka Finlandii w Polsce Päivi Laine.

Ambasadorka Finlandii w Polsce ostrzega: To jest akcja hybrydowa Rosji

Zdaniem fińskiej dyplomatki, która udzieliła wywiadu Polskiemu Radiu, wywołanie kryzysu granicznego to po części reakcja Kremla na wejście Finlandii do NATO. Ambasadorka Päivi Laine oceniła, że działania Moskwy wpisują się w szerszy scenariusz ataków hybrydowych na wschodniej flance Sojuszu. - Oni w Rosji są bardzo niezadowoleni, że Finlandia dołączyła do NATO. To było coś, czego mogliśmy oczekiwać, że coś takiego [na granicy] będzie. Bo teraz jeśli tam, zimą, przy takich mrozach, pojawiają się ludzie na przejściach granicznych w Finlandii, nawet jeśli są zamykane, to wiadomo, że jest to bardzo niebezpieczne i to bardzo trudna decyzja. I nie wyobrażam sobie, by Finowie wtedy nie robili wszystkiego, by uratować życie tych ludzi - tłumaczyła Päivi Laine. Jak relacjonowała, do tej pory w trakcie kryzysu granicę przeszło około tysiąca migrantów.

Władze w Helsinkach podjęły również decyzję o budowie płotu granicznego. Najpierw w trybie pilotażu na kilkukilometrowym odcinku granicy z Rosją wzniesiono ogrodzenie. - Staramy się teraz znaleźć strategiczne miejsca, gdzie płot może pomóc. Jest już budżet, jest plan, gdzie mamy budować te odcinki, ale całej granicy nie da się ogrodzić - dodała.

Ambasador Finlandii w Polsce: Nie boimy się Rosji, ale jesteśmy gotowi na wszystko

Ambasadorka oceniła, że to rosyjska agresja na Ukrainę pozbawiła Finów wszelkich złudzeń co do swojego wschodniego sąsiada. - Przez to, że mamy też bardzo trudną historię z Rosją i Związkiem Radzieckim, to było naturalne dla Finów, że nigdy tak za bardzo nie zaufaliśmy Rosjanom - mówiła Laine. - A teraz to, co się działo, pokazało, że nie możemy im zaufać. Więc byliśmy przygotowani, jesteśmy gotowi na wszystko, na wszelkie działania rosyjskie - oświadczyła rozmówczyni Polskiego Radia.

W Finlandii budujemy schrony prawie dla całej ludności. Jesteśmy cały czas przygotowani na to, że coś złego może się zdarzyć. A teraz powiedziałabym, że ludzie nie boją się, ale wiemy, że musimy cały czas oczekiwać tych złych działań ze strony Rosji

- uzupełniła Päivi Laine. Granica między Rosją a Finlandią to ponad 1300 kilometrów. Finlandia stawia na zacieśnienie relacji w ramach NATO, w tym z najważniejszym sojusznikiem - Stanami Zjednoczonymi. W grudniu Finlandia, a także Szwecja i Dania, zawarły z USA dwustronne porozumienia o współpracy obronnej. - Myślimy tak jak w Polsce, że NATO to bardzo dobra baza, ale dodatkowo trzeba współpracować z Amerykanami i być przygotowanym na to, że oni mogą nam pomóc, jeśli będzie to potrzebne - powiedziała Polskiemu Radiu ambasadorka Finlandii w Polsce.

