Władimir Putin rozdaje cudzoziemcom rosyjskie paszporty. Jest jeden warunek

Władimir Putin w czwartek (4 stycznia) podpisał dekret, za sprawą którego rosyjskie obywatelstwo może zostać nadane cudzoziemcom, którzy wzięli udział w wojnie w Ukrainie, gdzie stanęli po stronie Rosji. Podobny dokument został podpisany już we wrześniu 2022 roku. W nowym dekrecie zaszły jednak pewne zmiany.

Władimir Putin rozdaje rosyjskie paszporty. Podpisał kolejny dekret

Zgodnie z dokumentem podpisanym przez Władimira Putina "o obywatelstwo Federacji Rosyjskiej mogą ubiegać się: cudzoziemcy, którzy w okresie specjalnej operacji wojskowej (tak propagandyści nazywają wojnę w Ukrainie - red.) podpisali kontrakt o charakterze wojskowym służby w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej lub w formacjach wojskowych" - podaje agencja Interfax. Co ważne, kontrakt ten musi zostać zawarty na okres co najmniej roku. Za sprawą dekretu do uzyskania rosyjskiego obywatelstwa uprawniony zostanie nie tylko żołnierz, ale także członkowie jego rodziny, w tym dzieci, żona oraz rodzice. "Dekret wchodzi w życie z dniem jego publikacji" - napisano w treści dokumentu.

Podobny dekret został podpisany we wrześniu 2022 roku. Wówczas dokument ten wskazywał, że urzędnicy mają trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku cudzoziemca. Obecny dekret daje urzędnikom wyłącznie jeden miesiąc.

Ogromne straty wojenne rosyjskiej armii

4 stycznia 2024 roku jest 680. dniem wojny w Ukrainie. Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, według aktualnych danych przez ten czas "wyeliminowano" łącznie około 360 280 Rosjan. W opublikowanym raporcie wyszczególniono także straty w rosyjskiej armii w postaci maszyn i broni. Według ukraińskich władz Rosjanie stracili między innymi 6002 czołgi, 324 helikoptery, 6753 bezzałogowce oraz 11 128 transporterów opancerzonych.