Rosyjski okręt wrócił do żywych. Opowieści o "zniszczeniu 20 procent" Floty Czarnomorskiej to bajki

O przywróceniu jednostki do służby oficjalnie poinformowało rosyjskie ministerstwo obrony. Komunikatowi towarzyszy zdjęcie mające przedstawiać naprawiony okręt. Oczywiście do oficjalnych przekazów z Moskwy należy podchodzić z dużym dystansem, jednak akurat w tym wypadku jego treść nie wydaje się całkowitą fantazją. Choć można się zastanawiać, w jakim stopniu sprawny jest naprawiony okręt.

Od znaczących uszkodzeń do dość szybkiej naprawy

"Oleniegorskij gorniak" to okręt desantowy zbudowany w Gdańsku dla floty ZSRR w połowie lat 70. w ramach długiej serii jednostek projektu 775. W NATO określane jako okręty typu Ropucha. Aktualna nazwa została mu nadana dopiero w 2003 roku na cześć miasta Oleniegorsk na Półwyspie Kola, gdzie znajduje się duża kopalnia. Przez dekady stacjonował w pobliskim Murmańsku w składzie Floty Północnej.

Dopiero na potrzeby agresji na Ukrainę został przebazowany w styczniu 2022 roku na Morze Czarne. W nocy z 3 na 4 sierpnia 2023 roku został trafiony przez ukraińskiego drona na redzie bazy morskiej w Noworosyjsku. Rosyjskie wojsko oficjalnie deklarowało, że atak dwóch ukraińskich zdalnie sterowanych łodzi został sprawnie odparty, jednak w ciągu doby pojawiło się nagranie pokazujące Oleniegorskiego gorniaka holowanego do portu z dużym przechyłem na lewą burtę. Potem wyciekły jeszcze zdjęcia wykonane w doku, na których wyraźnie widać znaczną dziurę w poszyciu okrętu. Nie zatonął, ale w różnych zestawieniach krążących w sieci zaczął być określany jako "ciężko uszkodzony" i wytrącony z działań na długi okres, o ile w ogóle nadający się do naprawy.

Teraz wiemy, że naprawy zajęły Rosjanom mniej niż pół roku. Choć z zewnątrz nie sposób określić, czy okręt jest w pełni sprawny. Dron trafił go w rejonie rufy pod nadbudówką, gdzie znajdują się silniki i wszystkie inne kluczowe elementy wyposażenia. Jest pewne, że do środka dostało się dużo wody, która wywołała poważny przechył. Jakie konkretnie przedziały zostały zalane, tego nie wiemy. Jednak morska woda i silniki czy generatory to kiepskie połączenie.

Mowa przy tym o starym okręcie budowanym w PRL. Części zamienne są trudno dostępne. Okręt po naprawach w doku może więc z zewnątrz wyglądać zupełnie normalnie, ale wnętrze to inna sprawa. Wyjaśnić takie wątpliwości może dłuższa obserwacja aktywności okrętu.

Ten przykład pokazuje, jak trudne jest ocenianie skutków ataków na okręty Floty Czarnomorskiej. Zwłaszcza tych w wydaniu ukraińskich dronów. W obie strony. Pozornie poważne uszkodzenia prowadzące do unieruchomienia i dużego przechyłu mogą okazać się nie takie poważne. Z drugiej strony nawet pozornie błahe trafienie w szczególnie czuły punkt może wytrącić okręt ze służby na długi czas, albo w ogóle uczynić jego naprawy nieopłacalnym. Dlatego wszelkie informacje na temat uszkodzenia czy zniszczenia rosyjskich okrętów należy traktować ostrożnie, o ile nie towarzyszą im przekonujące dowody w postaci zdjęć, nagrań czy zgodnych informacji z obu stron konfliktu.

Lista pewnych trafień

Dzisiaj możemy być pewni, że rosyjska Flota Czarnomorska straciła cztery okręty. Przede wszystkim flagowy krążownik Moskwa zatopiony przy użyciu rakiet przeciwokrętowych 13 kwietnia 2022 roku. Trafienia dwóch pocisków Neptun ukraińskiej produkcji spowodowały poważne uszkodzenia i rozległy pożar na pokładzie. Okręt zatonął w trakcie próby holowania do Sewastopola. Tu nie ma wątpliwości. Rosjanie sami przyznali się do straty.

Dwa tygodnie wcześniej 23 marca stracili też duży (choć stary) okręt desantowy Saratow przy nabrzeżu w okupowanym porcie Berdiańsk. Według Ukraińców był to efekt trafienia rakietą balistyczną Toczka-U i pożaru oraz eksplozji przewożonej amunicji oraz wyposażenia. Kilka miesięcy później Rosjanie sami przyznali, że okręt został poważnie uszkodzony i samo zatopiony przez załogę, która miała chcieć w ten sposób uniknąć katastrofalnej eksplozji przewożonej amunicji, wobec niedającego się opanować pożaru już wyładowanego wyposażenia na nabrzeżu wywołanego trafieniem ukraińskiej rakiety. Wrak został wydobyty i złomowany. W tym samym ataku najprawdopodobniej lekko uszkodzone zostały dwa okręty desantowe typu Ropucha, Nowoczerkask i Cezar Kunikow, które były zacumowane obok Saratowa.

13 czerwca 2022 roku zatopiony dwiema rakietami przeciwokrętowymi Harpoon (podarowanymi wspólnie przez Danię i Wielką Brytanię) został okręt ratowniczy Wasilij Biech. Służył Rosjanom do zaopatrywania garnizonu na Wyspie Wężowej. Ukraińcy opublikowali mało wyraźne nagranie ataku. Rosjanie nigdy nie przyznali się oficjalnie do straty, ale nieoficjalne potwierdzenia były niemal od razu. Od tego czasu okrętu nie widziano, a w 2023 roku w Sewastopolu postawiono mały pomnik upamiętniający jego stratę.

Ostatni na pewno całkowicie zniszczony okręt Floty Czarnomorskiej to kolejny okręt desantowy typu Ropucha, Nowoczerkask. 26 grudnia 2023 roku został trafiony przez Ukraińców rakietami manewrującymi Storm Shadow podczas rozładunku w porcie Teodozja na okupowanym Krymie. Okoliczni mieszkańcy nagrali potężne eksplozje najpewniej przewożonej amunicji. Zdjęcia wykonane w świetle dziennym pokazały, że z okrętu zostały pokręcone resztki wystające z wody. Potwierdziły to zdjęcia satelitarne.

Do tej listy można dodać jeszcze kilka zniszczonych niewielkich okrętów. Takich jak łódź desantowa typu Serna i co najmniej trzy kutry patrolowe typu Raptor oraz jeden typu BK-16 zatopione w 2022 roku w większości przy Wyspie Wężowej przez drony TB2 Bayraktar. Na tym jednak tak naprawdę kończy się lista na pewno zniszczonych okrętów Floty Czarnomorskiej. Choć to i tak naprawdę przyzwoity wynik, kiedy weźmie się pod uwagę, że Ukraina właściwie nie posiada floty, a jej lotnictwo i środki do ataków na dystansach przekraczających 100 kilometrów są bardzo skromne. Daleko mu jednak do pojawiających się czasem w mediach twierdzeń o "zniszczeniu w kilka miesięcy 20 procent Floty Czarnomorskiej". Takiego sformułowania użył w rozmowie z "Voice of America" 26 grudnia, niedługo po ataku na Nowoczerkask, Oleksij Daniłow, szef ukraińskiej Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony.

Grafika przedstawiająca ukraiński punkt widzenia jeśli chodzi o zatopione i uszkodzone rosyjskie okręty Fot. Euromaidan Press, torger78/Twitter

Uszkodzenia bardzo poważne oraz takie mniej

Ukraiński urzędnik do swojej listy zniszczonych okrętów najpewniej dodawał te, które można określić jako najprawdopodobniej zniszczone lub co najmniej bardzo poważnie uszkodzone. Jak choćby ofiary spektakularnego ukraińskiego ataku na stocznię w Sewastopolu 13 września 2023 roku. Okręt desantowy typu Ropucha Mińsk i okręt podwodny typu Warszawianka Rostów nad Donem. Oba zostały trafione przez rakiety manewrujące Storm Shadow/SCALP. Na pewno zostały poważnie uszkodzone, a Mińsk z bardzo dużym prawdopodobieństwem w stopniu czyniącym naprawę nieekonomiczną.

Rosjanie pomimo tego mogą się zdecydować na próbę odbudowy okrętu, ponieważ są państwem w stanie wojny, w którym rachunek ekonomiczny ma inną wagę niż w czasie pokoju. Ewentualne naprawy najpewniej zajmą nawet lata, co z punktu widzenia Ukraińców jest równie dobre jak zniszczenie, ponieważ wytrąca oba okręty z linii na bardzo długi okres, a ich przywrócenie do służby będzie dla Rosjan kosztowne. Na dodatek sparaliżowali w ten sposób na miesiące działanie stoczni w Sewastopolu. Jedynej stricte wojennej dostępnej dla Rosjan na Morzu Czarnym.

Do tych dwóch okrętów można doliczyć jeszcze jeden, który na pewno został uszkodzony, ale w mniejszym stopniu. Chodzi o korwetę typu Bujan-M, którą sfotografowano w połowie czerwca 2022 roku w trakcie holowania w górę rzeki Wołga, być może do stoczni w Zielonodolsku nad Wołgą, gdzie te okręty są seryjnie budowane (pierwsze trzy powstały w Sankt Peterburgu, gdzie też mogła trafić).

Jednostka nosi ślady uszkodzeń od odłamków. Ma też zdemontowaną część wyposażenia i zamalowaną nazwę oraz numer burtowy. Ukraińcy twierdzą, że to korweta Wielki Ustiug, która według nich została w marcu 2022 roku nakryta salwą rakiet niekierowanych systemu Grad podczas patrolowania w pobliżu Odessy. Nie ma jednak przekonującego dowodu zdjęciowego z ataku ani żadnych informacji ze strony Rosjan. Tylko nieoficjalna, że okręt odniósł uszkodzenia w walce na północno-zachodnim Morzu Czarnym.

Również w 2022 roku ukraiński dron miał uszkodzić w sewastopolskiej bazie stary niszczyciel min Iwan Gołubiec. To akurat potwierdzili sami Rosjanie. Nie wiadomo nic o skali uszkodzeń, ale okręt nie zatonął.

Bardziej pragnienia niż fakty

Do tej wyliczanki można dodać długą listę jednostek, które według Ukraińców odniosły uszkodzenia lub wręcz zostały zatopione w starciach z ich dronami morskimi. Brakuje na to jednak potwierdzenia, albo wręcz są dowody wskazujące na coś innego.

Chodzi o między innymi dwie fregaty typu Admirał Gigorowicz, Admirał Essen i Admirał Makarow. Ukraińcy pokazali w 2022 roku nagrania z dronów atakujących oba okręty w rejonie Sewastopola, ale na ich podstawie nie można ocenić skutków ataków. Oba były później wielokrotnie fotografowane i nic nie wskazuje na to, aby odniosły jakieś poważniejsze uszkodzenia.

Podobnie okręt zwiadu elektronicznego Iwan Churs, zaatakowany w maju 2023 roku przez drony na południowym Morzu Czarnym. Z ukraińskich nagrań wynika, że przynajmniej jeden dotarł na odległość kilku metrów od burty rosyjskiej jednostki. Nie wiadomo co się stało później. Wiadomo natomiast, że po niecałych dwóch dobach Iwan Churs został sfotografowany i nagrany podczas wchodzenia o własnych siłach do Sewastopola bez widocznych uszkodzeń.

Ponadto według Ukraińców uszkodzone lub ciężko uszkodzona została też korweta Samum i trzy okręty patrolowe typu Wasilij Bykow.

Do tej listy trzeba dodać korwetę Askold typu Karakurt, która została trafiona ukraińskimi rakietami manewrującymi 4 października w stoczni w Kerczu na okupowanym Krymie. Okręt był tam budowany od 2016 roku. W momencie trafienia był na etapie wyposażania i nie został jeszcze przyjęty do służby. Z nagrań i nieoficjalnych informacji ze strony rosyjskiej wynika, że raczej nigdy już do tego nie dojdzie, bo uszkodzenia są bardzo poważne i lepiej zbudować nowy okręt, niż odbudowywać ten. Askolda nie można jednak uznać za stratę bojową.

Podsumowując, rosyjska Flota Czarnomorska na pewno straciła cztery duże okręty i jeden w trakcie budowy. Dwa zostały poważnie uszkodzone, a trzy kolejne w stopniu nieznanym dokładnie, ale lżejszym. Do tego według Ukraińców siedem innych też zostało uszkodzonych, ale nie ma na to przekonujących dowodów. Trudno takie liczby uznać za wystarczające do stwierdzenia, że Rosjanie stracili 20 procent Floty Czarnomorskiej, kiedy ta ma na Morzu Czarnym ponad 50 większych jednostek.

Niezależnie od tego, Ukraińcy zdołali uniemożliwić Flocie Czarnomorskiej swobodne operowanie w północno-zachodnim fragmencie Morza Czarnego. Zlikwidowali w ten sposób ryzyko desantu w rejonie Odessy i zdołali częściowo przełamać blokadę swoich portów.

Do tego zadali Rosjanom bolesne ciosy na Krymie, a na morzu ciągle utrzymują ich w stanie zagrożenia przy pomocy dronów. Nie jest to jednak jeszcze zwycięstwo. Rosjanie ciągle dominują na Morzu Czarnym, choć nie kontrolują go w całości.