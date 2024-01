Kot stanął do walki z dwoma kojotami. Uratował swojego psiego przyjaciela [WIDEO]

Do nietypowego zdarzenia doszło pod koniec listopada ubiegłego roku w amerykańskim stanie Oklahoma (USA). Sześcioletnia suczka o imieniu Oakley została wypuszczona do ogrodu przez swoich właścicieli, aby mogła załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Niespodziewanie z ciemności za posesją wyłoniły się dwa kojoty, które zaatakowały małego psa.

REKLAMA

Zobacz wideo Potrącenie kobiety na przejściu. Policja publikuje nagranie ku przestrodze

Bohaterska kotka ocaliła psią przyjaciółkę. Stanęła naprzeciw dwóm kojotom

Na szczęście dla Oakley na podwórku znajdowała się również czarna kotka o imieniu Binks. Na widok kojotów, które szarpały i gryzły jej psią towarzyszkę, zwierzę zjeżyło się i pobiegło w stronę napastników. Odwaga i determinacja kota pozwoliły przegonić z ogrodu dzikie zwierzęta i tym samym uratować życie Oakley, która zdołała schować się w domu.

W wyniku ataku kojotów suczka odniosła poważne obrażenia, które wymagały przeprowadzenia operacji. Na szczęście już w przeciągu miesiąca mała pacjentka doszła do siebie na tyle, by być w stanie chodzić o własnych siłach, a nawet wykonywać sztuczki.

Oklahoma w USA. Kot przeciwstawił się dwóm kojotom i uratował psa. Nagranie hitem sieci

Jak relacjonowali w rozmowie z reporterami CNN właściciele zwierzaków, przed dołączeniem do rodziny Binks wiodła na ulicy życie zwykłego bezdomnego kota. Na swój stały dom trafiła przypadkiem, gdzie od razu polubiła się z Oakley. O tym, że to właśnie kojoty stoją za atakiem na psa, a przeżycie zawdzięcza on pomocy kota, właściciele dowiedzieli się za sprawą kamer zamontowanych w ich ogrodzie. Materiał, na którym widać bohaterską akcję ratunkową Binks trafił do internetu i podbił serca internautów.