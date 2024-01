Odtajniono dokumenty ze śledztwa przeciw Epsteinowi. Na liście nazwisk dwaj prezydenci USA

W środę światło dzienne ujrzały setki stron nieopieczętowanych dokumentów pochodzących z pozwu dotyczącego Jeffreya Epsteina, oskarżonego o handel ludźmi w celach seksualnych. To pierwszy zestaw dokumentów, który zostanie ujawniony na mocy postanowienia sądu z 18 grudnia, a kolejne zostaną ujawnione w najbliższych tygodniach - informuje CNN.

W materiałach pojawia się prawie 200 nazwisk, w tym prominentnych biznesmenów i polityków. Pierwsze 40 dokumentów (z około 250, które mają zostać ostatecznie odpieczętowane) w dużej mierze wspomina postacie, których nazwiska były już znane, w tym znanych przyjaciół Epsteina i ofiar, które wypowiadały się publicznie - podkreśla agencja AP.

Wśród znajomych milionera pojawiają się nazwiska m.in. Michaela Jacksona, iluzjonisty Davida Copperfielda, byłego wiceprezydenta Ala Gore'a, modelki Naomi Campbell czy fizyka Stephena Hawkinga

Odtajniane dokumenty stanowią część pozwu z 2105 r. złożonego przez jedną z ofiar Epsteina, Virginię Giuffre. Jest jedną z kilkudziesięciu kobiet, które pozwały Epsteina, twierdząc, że molestował je w jego domach na Florydzie, w Nowym Jorku, na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i w Nowym Meksyku.

Giuffre w swoich zeznaniach zarzuciła, że nakazano jej kontakty seksualne z takimi osobami, jak były gubernator Nowego Meksyku Bill Richardson, książę Andrzej, guru technologii Marvin Minsky, znany francuski scout modelingu Jean-Luc Brunel i amerykański inwestor Glenn Dubin.

Upubliczniono także zeznanie Johanny Sjoberg, która w dokumencie opisała, jak książę Andrzej w "żartobliwy sposób dotykał jej piersi podczas robienia zdjęć".

W swoich zeznaniach kobieta wspomniała także sytuację, kiedy przebywała z Epsteinem w jednym z jego samolotów, a piloci poinformowali ich, że muszą wylądować w Atlantic City. Następnie Epstein zasugerował, aby skontaktowali się z Donaldem Trumpem. - Jeffrey powiedział: Świetnie, zadzwonimy do Trumpa i pójdziemy do kasyna - relacjonowała Sjoberg.

Sjoberg powiedziała później w swoich zeznaniach, że nigdy nie robiła Trumpowi "masażu". W dokumentach Trump nie jest oskarżany o wykroczenia związane z Epsteinem. W sprawie pojawia się także wątek Billa Clintona. Z relacji Johanny wynika, że Epstein mówił o nim, że "lubi młode dziewczęta". Clinton przyznał, że w tym czasie kontaktował się z miliarderem, ale nie miał pojęcia o "jego straszliwych działaniach".

Sprawa Jeffreya Epsteina

W 2019 roku oskarżony o liczne gwałty na nieletnich i kierowanie szajką handlarzy ludźmi Jeffrey Epstein popełnił samobójstwo w celi. Ciążące na nim zarzuty dotyczyły m.in. zwożenia nastolatek do swojej posiadłości w celach seksualnych i wabienia ich przy udziale swoich "pomocniczek". Groziło mu 45 lat więzienia.

Pierwsze znane mediom doniesienia o molestowaniu złożyła w 1997 roku modelka Alicia Arden. Ale organy ścigania dobrały się do Epsteina dopiero w 2005 roku, kiedy przyznał się do nakłaniania nieletnich do prostytucji. Dzięki skomplikowanym trikom prawnym Epstein odsiedział niewiele ponad rok, a swoim ofiarom wypłacił odszkodowania.

Ghislaine Maxwell, była partnerka Epsteina, została uznana winną werbowania dla Epsteina nastoletnich dziewcząt. Prokuratorzy ustalili, że Maxwell i Epstein współdziałali w nakłanianiu młodych dziewcząt do seksualnych relacji z Epsteinem oraz przedstawicielami biznesowego i politycznego establishmentu.

