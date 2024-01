Ukraina ma problem z niemieckimi Leopardami. Większość z nich nie nadaje się do walki

Według informacji Sebastiana Schäfera, posła Partii Zielonych, większość czołgów Leopard 2A6 dostarczonych Ukrainie przez Niemcy nie nadaje się już do zastosowania w walce. W związku z tym polityk napisał list do firm zbrojeniowych Rheinmetall i Krauss-Maffei Wegmann, które zaangażowane są w produkcję wozów opancerzonych - informuje niemiecki tygodnik "Der Spiegel".

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Gawkowski: Bezpieczeństwo przesmyku suwalskiego jest dla nas ważne, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie

Niemiecki polityk mówi o uszkodzeniach Leopardów wysłanych na Ukrainę. "Pilna potrzeba podjęcia działań"

Schäfer ostrzega, że problemy spowodowane są między innymi ograniczonym dostępem do części zamiennych w litewskim warsztacie, który zajmuje się naprawami czołgów wykorzystywanych przez wojsko ukraińskie. Przed świętami Bożego Narodzenia polityk odwiedził go wraz z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem. W liście do firm zbrojeniowych, udostępnionym również Niemieckiej Agencji Prasowej, polityk podkreślał "pilną potrzebę podjęcia działań" w celu poprawy dostępu do potrzebnych materiałów.

Zdaniem polityka problemy spowodowały również próby naprawy podejmowane przez samych ukraińskich żołnierzy na froncie. W wielu przypadkach miały one doprowadzić do dalszych uszkodzeń czołgów. Schäfer nakłaniał w związku z tym, by rozpatrzyć możliwość zapewnienia lepszych szkoleń oraz odpowiednich instrukcji ukraińskim mechanikom.

Wojna w Ukrainie. Niemcy przekazały 18 czołgów Leopard. "Są bardzo skuteczne, ale musielibyśmy mieć ich więcej"

W marcu 2023 r. informowaliśmy na portalu Gazeta.pl, że Niemcy po długich wahaniach przekazały Ukrainie łącznie 18 czołgów Leopard 2A6. Lokalne media podawały wówczas, że w dostawie była również broń oraz części zamienne do pojazdów opancerzonych. Na początku ubiegłego roku żołnierze i technicy przeszli ponadto dwumiesięczne szkolenie w Niemczech. W lutym ubiegłego roku na Ukrainę z Polski trafiło również 14 czołgów Leopard 2A4.

Niedawne doniesienia Kyiv Post wskazywały, że podczas ofensywy ukraińskie wojsko straciło łącznie około 12 spośród blisko 70 czołgów Leopard. Zimowe zatrzymanie frontu miało ponadto spowodować, że czołgi zaczęły być stosowane jako forma artylerii dalekiego zasięgu. "Czołgi dostarczone przez Niemcy są teraz wykorzystywane do zapobiegania dalszym postępom wojska rosyjskiego na wschodzie" - przekazywał portal za niemieckimi mediami.

- Leopardy są bardzo skuteczne, ale do przeprowadzenia ofensywy na pełną skalę musielibyśmy mieć ich więcej - mówił dziennikarzom francuskiej agencji prasowej jeden z ukraińskich żołnierzy walczących w obwodzie charkowskim.