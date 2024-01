Rosjanie i Ukraińcy prezentują cele na następny rok. Więcej tego samego

Nie sposób jednak uciec od pesymistycznych nastrojów, które panują aktualnie w obozie proukraińskim. Letnia ofensywa skończyła się fiaskiem. Amerykanie mają problemy ze sobą i ze względu na spory polityczne na razie nie ma gwarancji funduszy na dalsze poważne wsparcie militarne Ukrainy. Reszta NATO niespecjalnie ma już co dawać ze względu na puste magazyny i brak radykalnych działań na rzecz zwiększenia produkcji broni oraz amunicji. Rosjanie mają inicjatywę na froncie od października i na wielu kierunkach notują powolne, ale jednak postępy. Do tego z końcem roku rozpoczęli zmasowane ataki powietrzne na Ukrainę.

Warto jednak spojrzeć na sytuację spokojniej, uciekając od charakterystycznego dla wielu obserwatorów wojny wahania się nastrojów od nadmiernego optymizmu do nadmiernego pesymizmu. Pomimo dysponowania znacznie większymi zasobami Rosja może się poszczycić właściwie tylko tym, że w ciągu minionego roku zdołała obronić już zajęte tereny. Od czasu przejścia do działań ofensywnych prawie trzy miesiące temu ponosi natomiast poważne straty, w zamian nie dokonując istotnych zmian w sytuacji na froncie. Nowe zmasowane naloty na ukraińskie miasta nie doprowadziły do istotnych przerw w dostawach energii i wody. Większość rakiet i dronów ma być zestrzeliwanych przed dotarciem do celu. Nic nie wskazuje na to, aby Rosja była w stanie istotnie przybliżyć się do zwycięstwa. Co najwyżej trwać z nadzieją, że ono samo przyjdzie.

Perspektyw na rozmowy nie widać. Na zmiany też

Trwanie i wojna na wyniszczenie w sposób oczywisty nie są wymarzonym wynikiem dla obu stron. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski mówił o tym pośrednio w wywiadzie dla tygodnika "The Economist" opublikowanym 1 stycznia 2024 roku. Podkreślał, że jego zdaniem ogólnie pojęty Zachód stracił poczucie wagi wydarzeń rozgrywających się w Ukrainie, a część Ukraińców poczucie śmiertelnego zagrożenia ze strony Rosji. Tymczasem wsparcie militarne z Zachodu ma mieć kluczowe znaczenie dla szans ukraińskiego wojska na sukcesy w walce. Podkreślił jednak, że twierdzenia o tym, iż "Putin wygrywa" są błędne. Rosjanie mają być przy tym niezainteresowani realnymi rozmowami na temat pokoju. Zełenski zapowiedział, że głównym celem ukraińskiego wojska w tym roku będzie Krym i Morze Czarne. Czyli właściwie to samo co w 2023 roku.

Z drugiej strony Władimir Putin w swoim noworocznym orędziu do narodu temat wojny zbagatelizował. Wspomniał o niej jednym zdaniem, skupiając się natomiast na narodowej jedności i tradycyjnych wartościach "rodzinnych". Jednak 1 stycznia 2024 odwiedził szpital wojskowy, co było szeroko relacjonowane przez reżimowe media. Tam mówił o wojnie bardzo dużo. Po raz kolejny przedstawiał ją jako tytaniczne zmaganie Rosji z wrogim Zachodem, który chce zniszczyć Rosję, rosyjskość i wszystko, co z tym związane. Ukraina ma być tylko marionetką, praktycznie zniszczoną i funkcjonującą jedynie za sprawą kroplówki z zachodnią pomocą. Zapewniał przy tym, że Rosja jest na fali wznoszącej i sytuacja na froncie obraca się na jej korzyść. O żadnym pokoju nie ma mowy, jeśli nie zostaną spełnione wszystkie rosyjskie żądania.

Obie strony nie przejawiają więc zainteresowania ustąpieniem. Wręcz przeciwnie, widoczna jest wola dalszej walki. Nie towarzyszy temu jednak perspektywa żadnej kardynalnej zmiany w potencjale, która mogłaby przełamać aktualny impas na froncie. Z perspektywy Ukraińców sytuację ich wojska może poprawić w tym roku dostarczenie pierwszych myśliwców F-16, których załogi i obsługa są aktualnie szkolone. Do tego realizacja opóźnionych dostaw pocisków systemu GLSDB, czyli małych bomb szybujących wystrzeliwanych z wyrzutni HIMARS i M270, które mają mieć zasięg rzędu 150 kilometrów. Istotnie poprawiłoby to zdolność Ukraińców do systematycznego nękania Rosjan na dystansach przekraczających 80-90 km, które są granicą dla podstawowych rakiet GMLRS odpalanych z tych samych wyrzutni. Do tego w perspektywie połowy 2024 roku Ukraińcy mogą odczuć efekty programów zwiększania produkcji amunicji w NATO, co pozwoli swobodniej dysponować artylerią niż aktualnie. Do tego trwają rozmowy na temat kolejnej fali mobilizacji, która pozwoliłaby uzupełnić straty, zluzować część najbardziej zmęczonych oddziałów i formować nowe. Wszystko razem oznacza perspektywę zwiększenia potencjału sił zbrojnych Ukrainy, ale nie w sposób radykalny.

Podobnie sytuacja wygląda po stronie Rosjan. Zwiększają produkcję uzbrojenia i amunicji, choć nie na skalę prawdziwie wojenną. Radzą sobie z obchodzeniem sankcji, korzystając z pośredników i zastępując na przykład europejskie zaawansowane obrabiarki sprzętem z Chin. Może gorszej jakości, ale wystarczającej. Do tego nieustannie prowadzą tak zwaną skrytą mobilizację, kusząc cywilów wysokimi zarobkami, a więźniów i skazańców anulowaniem kar. Nie brakuje też spekulacji, że po marcowym spektaklu zwanym wyborami prezydenckimi, zostanie ogłoszona normalna mobilizacja. Wszystko to oznacza, że Rosjanie radzą sobie z odtwarzaniem swoich sił pomimo wysokich strat. Jednak tak samo jak w przypadku ich wrogów, nie widać perspektyw na jakąś istotną zmianę potencjału i jego drastyczne zwiększenie.

Rosjanie idą naprzód, ale bez perspektywy przełomu

Na horyzoncie widać więc niezmiennie więcej tego samego, czyli względnej stagnacji. Klinczu na froncie. Owszem od poprzedniego raportu z frontu Rosjanie na większości kierunków ponownie odnieśli sukcesy, ale były one niezmiennie w skali mikro. Nigdzie nie widać istotnego zagrożenia dla kluczowych ukraińskich punktów oporu.

Patrząc po kolei od północy, Rosjanie odnieśli niewielkie sukcesy w rejonie Swatowego i Kreminnej. W pierwszym wypadku mowa o dwóch polach na zachód od wsi Płoszczanka. W drugim przypadku o aż około 4 kilometrach w linii prostej na wschód od wsi Terny. To pierwsza tak znacząca zmiana kontroli trenu w tym rejonie od pół roku, jednak niestwarzająca jeszcze poważnego zagrożenia dla utrzymania głównej ukraińskiej linii obrony w rejonie wsi Jampoliwka i Terny kilka kilometrów dalej na zachód. Rosjanie zdołali też nieco poprawić swoją sytuację 10 kilometrów na południe w lasach w rejonie Kreminnej, ale nie ma pewności czy ich postępy są tam trwałe. Nagranie na nie wskazujące pokazuje jedynie zniszczenie rosyjskiego czołgu i bojowego wozu piechoty około kilometra w głąb terenu uznawanego dotychczas za kontrolowany przez Ukraińców. Rosyjskich sukcesów na samej północy w rejonie Kupiańska, gdzie od października mocno naciskają na wieś Synkiwka, nie zanotowano. Są jedynie nagrania licznych strat Rosjan i nawet pojmania grupy żołnierzy 1 stycznia po nieudanym ataku.

Przeskakując na południe w rejon Bachmutu ponownie widać dalsze systematyczne rosyjskie postępy, ale powolne. Na północ od miasta Rosjanie weszli już do wsi Bogdaniwka, posuwając się dalej niż rok temu w czasie najintensywniejszych bojów w tym regionie. Od początku listopada systematycznie posuwają się na tym kierunku naprzód, ale mówimy o maksymalnie około 5 kilometrach w linii prostej. Nieco dalej na południe w rejonie wsi Chromowe i zachodnich krańców ruin Bachmutu zdobyli kilkaset metrów terenu. Podobnie w rejonie odbitych przez Ukraińców latem Kliszczijiwki i Andrijiwki. Chodzi jednak o pojedyncze pozycje umocnione. Zmiany negatywne, ale bardzo powolne, a główna ukraińska rubież obrony prawdopodobnie znajduje się około 10 kilometrów na zachód w rejonie miasta Czasiw Jar.

Kolejny rejon poważniejszych walk to Awdijiwka. Od okresu przedświątecznego Rosjanie tutaj również posunęli się nieco naprzód, ale mowa o w najlepszym wypadku kilkuset metrach w linii prostej. W kluczowej okolicy wsi Stepowe i awdijiwskiej koksowni nie zanotowali istotnych sukcesów. Do odcięcia obrońców Awdijiwki od zaopatrzenia jest niemal tak samo daleko jak w listopadzie. 29 grudnia do atakowanego miasta przyjechał nawet Zełeński, żeby spotkać się z żołnierzami. Znajdował się bezpośrednio w strefie działań bojowych.

Sytuacja w rejonie Awdijiwki. Najnowsze rosyjskie zdobycze jaśniejszym czerwonym Fot. map.ukrdailyupdate.com

30 kilometrów dalej na południe Rosjanie zdołali do końca zdobyć ruiny miasta Marinka. W połowie grudnia Ukraińcy trzymali jeszcze jego północno-zachodni skraj, ale w okresie świąt ich pozycje zostały zajęte. Nie poszły za tym jakieś dalsze istotne postępy Rosjan. To co w połowie grudnia zajęli idąc z Marinki na południe w kierunku Nowomychajliwki okazało się granicą ich aktualnych możliwości. Podobnie w rejonie tej drugiej miejscowości, do której podeszli w pierwszej połowie grudnia, ale do dzisiaj ugrzęźli.

Przedostatni rejon intensywniejszych walk to Robotyne-Werbowe, czyli tereny zajęte przez Ukraińców latem podczas ofensywy. Rosjanie znów odnotowali tam dość poważne postępy, odbijając kilkanaście kilometrów kwadratowych straconych latem w pobliżu tej drugiej miejscowości. Do sieci trafiło przy okazji nagranie, na którym widać jak rosyjscy żołnierze na jednej ze zdobytych pozycji mordują trzech pojmanych ukraińskich obrońców.

Sytuacja w rejonie Robotyne. Najnowsze rosyjskie zdobycze jasnym czerwonym. Od połowy grudnia zajęli jeszcze drugie tyle Fot. map.ukrdailyupdate.com

Ostatni rejon poważniejszych starć to wieś Krynki na wschodnim brzegu Dniepru, gdzie ukraińska piechota morska jesienią utworzyła niewielki przyczółek. Rosjanie do jego likwidacji rzucili istotne siły z 104 Dywizji Powietrznodesantowej, która miała ponieść w trakcie walk poważne straty. Efektem jest jednak istotne zmniejszenie ukraińskiego przyczółka, który ogranicza się teraz do kilku kilometrów kwadratowych terenu wsi i położonego obok terenu podmokłego z kanałem prowadzącym do głównego nurtu Dniepru. Rosjanie intensywnie bombardują i ostrzeliwują pozycje Ukraińców, starając się im zadawać straty i uniemożliwiać transport zaopatrzenia oraz ludzi przez rzekę. Sytuacja była na tyle poważna, że 21-22 grudnia ukraińska obrona przeciwlotnicza zastawiła pułapkę na rosyjskie bombowce atakujące przyczółek bombami szybującymi. Prawdopodobnie w pobliże potajemnie ściągnięto część baterii systemu Patriot, która zestrzeliła trzy Su-34 niespodziewające się takiego zagrożenia. W efekcie naloty na Krynki na pewien czas ustały, ale aktualnie pojawiają się już nagrania mające pokazywać ponownie upadki bomb szybujących na pozycje Ukraińców. Na dłuższą metę przyczółek wydaje się niemożliwy do utrzymania. Zwłaszcza że ukraińskie brygady piechoty morskiej miały już ponieść odczuwalne straty w toku trwających od jesieni walk w rejonie Dniepru.

Kilka takich lat i Rosja może być górą

W skali mikro wszystkie te drobne postępy Rosjan mogą wydawać się niepokojące. Trzeba jednak pamiętać, że ciągle mowa o niewielkich zmianach w przebiegu linii frontu. Rosjanie płacą za nie poważnymi stratami. Ukraińcy też je ponoszą, jednak nie sposób obiektywnie ocenić, jak wygląda ich stosunek. Dostępne dowody w postaci nagrań i zdjęć wyraźnie wskazują na poważniejsze straty Rosjan. Jednocześnie nigdzie nie widać jakiegoś załamywania się ukraińskiej obrony, czy ryzyka okrążeń i zniszczenia istotnych sił Ukraińców. To raczej ciąg dalszy stałego elementu tej wojny od marca 2022 roku, czyli walk na wyniszczenie. W perspektywie wieloletniej premiują one Rosję jako po prostu państwo większe i zasobniejsze. Kluczowa pozostaje więc rola Zachodu i jego wsparcia dla Ukrainy, które w dużej skali mogłoby istotnie wpłynąć na równowagę sił. Na razie mamy jednak kontynuację kroplówki, a nie poważne działania obliczone na zdecydowane zwycięstwo Ukrainy.