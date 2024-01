Na 3 stycznia w Iranie zaplanowano ceremonię upamiętniającą śmierć najwyższego dowódcy kraju Kasima Sulejmani, który w 2020 roku zginął w ataku amerykańskiego drona. Jak informują lokalne media, podczas uroczystości miało dojść do dwóch eksplozji. Pierwsze relacje mówią o 20 osobach zabitych i kilkudziesięciu rannych. Na miejscu pracują już służby oraz ratownicy Czerwonego Półksiężyca.

Eksplozje w Iranie. Nie jest znana przyczyna wybuchu

Agencja Tasmin przekazała, że przy wejściu do cmentarza Gulzar Shahadai Kerman umieszczono dwie bomby w torbach. Te miały następnie zostać zdetonowane za pomocą zdalnego sterowania. Eksplozje nastąpiły w odstępie około 10 minut. Natomiast cytowany przez Reutersa za lokalną telewizją urzędnik, przekazał, że "nie jest jeszcze jasne, czy eksplozje były spowodowane przez butle z gazem, czy atak terrorystyczny". Niedługo później - jak podaje i24NEWS - zastępca gubernatora prowincji Kerman, gdzie doszło do eksplozji, uznał atak za akt terroryzmu.

Na miejsce eksplozji oddelegowane zostały służby oraz ratownicy Czerwonego Półksiężyca. Według niektórych relacji rannych mogło zostać nawet 50 osób. Ewakuacja oraz pomoc poszkodowanym jest jednak utrudniona. - Nasze zespoły szybkiego reagowania ewakuują rannych... Ale fale tłumów blokują drogi - przekazał Reza Fallah, szef Czerwonego Półksiężyca w prowincji Kerman w rozmowie z dziennikarzami państwowej telewizji.

Śmierć Soleimaniego była kością niezgody między Stanami Zjednoczonymi a Iranem

Generał Kasim Sulejmani został zabity w ataku USA w Bagdadzie na początku stycznia 2020 roku. Był dowódcą irańskiej brygady Al-Kuds, czyli sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Często określano go, jako jednego z najważniejszych dowódców w kraju, który miał kształtować wydarzenia na Bliskim Wschodzie. - Sulejmani przekształcił się z wojskowego przywódcy do działającego w cieniu władcy marionetek, który polegał na sprycie i talencie, by wzmocnić irańskie wpływy międzynarodowe. Jego błyskotliwość, efektywność i poświęcenie dla kraju były podziwiane przez sojuszników i potępiane przez krytyków. Wszyscy zgodzą się, że silna ręka skromnego lidera prowadziła irańską politykę przez dekady - opisywał były amerykański generał Stanley A. McChrystal.

Po wiadomości o śmierci Sulejmaniego Iran zapowiedział odwet na USA. W nocy z 7 na 8 stycznia wystrzelono kilkanaście rakiet balistycznych w kierunku amerykański baz wojskowych Al Asad i Irbil. Po ataku ówczesny prezydent Donald Trump stwierdził, że "wszystko będzie dobrze" i oświadczył, że amerykańska armia nie poniosła żadnych strat osobowych. Choć następnego dnia ambasador Iranu oświadczył, że nie będą podejmowane kolejne kroki militarne wobec Stanów Zjednoczonych, to początek 2020 roku był z pewnością jednym z najbardziej gorących momentów na Bliskim Wschodnie od lat.