Poseł Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Roderich Kiesewetter powiedział, że Rosja "uruchomiła już gospodarkę wojenną" i przygotowuje się obecnie do konfrontacji z NATO. Były pułkownik Bundeswehry uważa, że może do niej dojść za kilka lat. - Mamy tylko 5-8 lat na przygotowania, niektórzy twierdzą, że trzy lata - stwierdził. Kiesewetter opisał również strategię osłabiania państw zachodnich, którą już w tym roku Władimir Putin może wcielić w życie.

Rosja w ramach przygotowań do wojny z NATO "będzie rozpoczynać kolejne prowokacje"

Roderich Kiesewetter 2 stycznia udzielił wywiadu litewskiej stacji LRT. - Musimy zrozumieć, że Rosja będzie rozpoczynać kolejne prowokacje i próbować dzielić nasze społeczeństwo, próbować wywołać zamieszanie, na przykład poprzez zwiększoną migrację - powiedział. Niemiecki parlamentarzysta uważa, że tego rodzaju działania mogą być dla Europy szczególnie niebezpieczne w kontekście tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- Scenariusz pesymistyczny spełni się, jeśli zimą zagrożenie dla Ukrainy będzie jeszcze większe i będziemy świadkami ucieczki milionów ludzi. Skłoni to część wyborców do głosowania na partie populistyczne w przededniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dostrzegam wyzwania, jakie stworzy masowa migracja, straszne wydarzenia na Ukrainie - nasze nastroje pacyfistyczne wzrosną, co zniechęci do dalszych inwestycji wojskowych. Musimy się temu przeciwstawić - powiedział Roderich Kiesewetter.

Kiesewetter krytykuje UE i USA. "Zachód musi zrozumieć, że Rosja jest w stanie wojny nie tylko z Ukrainą"

Roderich Kiesewetter skrytykował działania zachodnich przywódców. Były pułkownik Bundeswehry stwierdził, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz "nadal ma nadzieję na negocjacje z Władimirem Putinem w przyszłości". Kiesewetter odniósł się też do postawy Stanów Zjednoczony oraz Unii Europejskiej.

- Ani USA, ani UE nie zatwierdziły obiecanych Ukrainie pakietów pomocowych, które są niezbędne, aby ten kraj mógł kontynuować walkę z rosyjską agresją. Zachód musi zrozumieć, że Rosja jest w stanie wojny nie tylko z Ukrainą, ale także z nim samym - podkreślił Kiesewetter.