Skandal w partii Giorgii Meloni. Polityk na imprezę przyniósł broń. Padł strzał

Do poważnego incydentu z udziałem polityków partii rządzącej doszło podczas imprezy sylwestrowej w miejscowości Rozassa we włoskiej prowincji Biella. Za organizację przyjęcia odpowiedzialna była burmistrz miasta - siostra włoskiego wiceministra sprawiedliwości Andrei Delmastro Delle Vedove.

Włochy. Jeden z polityków przyniósł broń na zabawę sylwestrową

Wśród zaproszonych gości był Emanuele Pozzolo, deputowany partii Bracia Włosi. Jak podała włoska agencja Ansa, mężczyzna przyniósł ze sobą broń. W chwili pokazywania uczestnikom imprezy pistoletu, który był przekazywany z rąk do rąk, padł strzał w kierunku zięcia policjanta z ochrony wiceministra. 31-latek z ranną nogą został natychmiast przetransportowany karetką do szpitala w Ponderano, skąd wypisano go jeszcze tego samego dnia. "Potwierdzam, że strzał padł przypadkowo, ale to nie ja strzeliłem" - przyznał deputowany. Emanuele Pozzolo ma pozwolenie na broń.

Incydent z bronią na imprezie sylwestrowej. "Brakowało nam tylko parlamentarzysty-bandyty"

Prokuratura prowincji Biella wszczęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym uczestniczyli przedstawiciele partii rządzącej. Z kolei politycy opozycji domagają się wyjaśnień ze strony premierki Giorgii Meloni. "Ci niekompetentni ludzie stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa otaczających ich osób, nie mówiąc już o bezpieczeństwie narodowym" - skomentowała sprawę Elly Schlein, liderka Partii Demokratycznej, która zasiada we włoskiej opozycji. Polityczka zaapelowała także do Meloni o podjęcie natychmiastowych działań względem mężczyzny, który "chodzi na imprezy z pistoletem w kieszeni". "Brakowało nam tylko parlamentarzysty-bandyty" - skwitowali przedstawiciele Ruchu Pięciu Gwiazd.