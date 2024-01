Liban: Izrael uderzył w siedzibę Hamasu. Są ofiary śmiertelne

Południowe przedmieścia Bejrutu, gdzie doszło do ataku, są kontrolowane przez partię radykalnych szyitów, Hezbollah. "Świadek powiedział w rozmowie z agencją Reuters, że przyczyną eksplozji mógł być dron, który uderzył w drugie piętro budynku w zatłoczonej dzielnicy" - podaje agencja. Izraelska armia na razie nie komentuje tych doniesień.

Saleh Al-Arouri miał być zaangażowany między innymi w militarne działania Hamasu. "Arouri, jeden z założycieli wojskowego skrzydła Hamasu, dowodził obecnością tej grupy na Zachodnim Brzegu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu groził, że zabije go jeszcze przed rozpoczęciem wojny Hamas-Izrael 7 października" - podaje Associated Press.

Izrael i działania w Strefie Gazy

Tymczasem Izrael wycofuje swoje wojsko z niektórych części Gazy. Jak informują anonimowi urzędnicy amerykańscy może to być oznaką stopniowej zmiany działań wobec Strefy Gazy. Mimo wycofania części wojsk, walki z Hamasem trwają. - Intensywność działań armii Izraela na północy Strefy Gazy może osłabnąć, do czego zachęcaliśmy stronę izraelską. Może to również odzwierciedlać sukces armii izraelskiej w walce z Hamasem. Zastrzegam jednak, że walki wciąż trwają - miał powiedzieć agencji Reuters anonimowy urzędnik amerykańskiej administracji wyższego szczebla.

Jak mówił amerykański urzędnik, wycofanie części wojsk ze Strefy Gazy może wynikać z chęci posiadania armii Izraela odwodów na wypadek nasilenia się konfliktu z leżącym na północy Libanem, gdzie działa Hezbollah. Organizacja cyklicznie ostrzeliwuje północne terytoria Izraela.

Jednocześnie minister bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamar Ben Gwir wezwał osadników do powrotu na ziemie Gazy. - Musimy wspierać rozwiązanie mające na celu emigrację z Gazy jej dotychczasowych mieszkańców - powiedział minister. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się minister finansów Bezalel Smotricz, który wzywał osadników do powrotu do Gazy, nalegając aby Izrael "wspierał" opuszczenie Gazy przez mieszkających tam Palestyńczyków. Zarówno Ben Gwir, jak i Bezalel Smotricz mieszkają w osiedlach leżących na Zachodnim Brzegu Jordanu, które według prawa międzynarodowego są nielegalne.

Od rozpoczęcia ataków Izraela na Strefę Gazy 7 października zginęły tam blisko 22 tysiące osób, a blisko 57 tysięcy zostało rannych. Izrael rozpoczął regularny ostrzał po tym, jak grupa bojowników Hamasu wtargnęła na terytorium Izraela zabijając około 1200 Izraelczyków, a 250 wzięła do niewoli.