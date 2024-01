Eksperci o rokowaniach wojny w Ukrainie. Wskazują trzy najważniejsze czynniki

Przełom roku 2023 i 2024 przyniósł kolejne nasilenie działań wojskowych rosyjskiej armii w Ukrainie. Przez ostatnie dni Rosja prowadzi zmasowany ostrzał ukraińskich miast przy pomocy rakiet balistycznych oraz dronów. 29 grudnia strona rosyjska przeprowadziła największą serię nalotów od rozpoczęcia konfliktu 24 lutego 2022 roku. W poniedziałkowym wystąpieniu prezydent Władimir Putin zapowiadał ponadto kontynuację ataków w ramach odwetu za ukraiński ostrzał Biełgorodu, w którym zginęło 20 osób, a co najmniej 111 zostało rannych.

W ostatnich miesiącach na Zachodzie toczą się debaty dotyczące dalszego wsparcia dla broniącej się Ukrainy. Associated Press informowało o zaakceptowanym w ubiegłym tygodniu amerykańskim pakiecie pomocy wojskowej. Źródła powiązane z wojskiem i polityką USA wskazują jednak na ograniczone fundusze oraz sprzeciw niektórych środowisk wobec kontynuacji wsparcia. Czas trwania konfliktu oraz brak zdecydowanych zdobyczy terytorialnych obydwu ze stron rodzi ponadto pytania o przyszłość konfliktu. W rozmowie z Onetem starali się odpowiedzieć na nie płk rez. Piotr Lewandowski oraz dr Witold Sokała.

Jak będzie rozwijała się wojna w Ukrainie? "Rosja nie jest na klęczkach"

W ocenie płk. rez. Piotra Lewandowskiego z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej żadna strona nie wygrywa obecnie wojny, ponieważ ani Rosja, ani Ukraina nie są w stanie zrealizować swoich celów militarnych. - Decydująca będzie polityka, nie same działania wojenne. W przyszłym roku ani armia rosyjska nie osiągnie zdolności do zrealizowania swoich celów, ani armia ukraińska nie będzie w stanie spełnić tego, co zamierza, czyli odbić Donbasu i Krymu - oceniał w rozmowie z portalem Onet.

Wojskowy wskazywał, że Rosja nie ma potencjału, by pokonać Ukrainę jako państwo. Wskazywał jednak również, że upadek agresora raczej nie nastąpi. - Rosja nie była na klęczkach i nie będzie na klęczkach w przyszłym roku. Zobaczyliśmy, że Rosja jako spadkobierca ZSRR jest w stanie żyć z licznymi upośledzeniami, które są nieakceptowalne dla zachodniej cywilizacji - mówił dziennikarzom.

Płk Lewandowski wskazuje jednocześnie na błędy popełnione przez ukraińskich wojskowych w mijającym roku. - Zaplanowanie ukraińskiej ofensywy było błędne. Jej prowadzenie było niewłaściwe. Efekty widać m.in. pod Bachmutem. Ukraińcy tracą tam wszystko, co przez kilka miesięcy ukraińskie brygady szturmowe w krwi i pocie zdobywały - ocenił wojskowy. Zdaniem płk. Lewandowskiego rozwój sytuacji na froncie może zmusić Ukrainę do pertraktacji w 2024 lub 2025 roku.

Na prawdopodobieństwo takiego scenariusza przygotowywać mają się również kraje NATO. Niektóre z nich, w tym Polska, przystępują do budowy wojskowego potencjału, który ma być wystarczający, by odstraszyć potencjalną agresję rosyjską. - Wynika to z założenia, że w przyszłym roku wojna skończy się niekorzystnie dla Ukrainy, czyli konflikt zostanie zamrożony. (...) Tym samym część sił rosyjskich plus te nowo budowane w Rosji będzie można zwolnić do innych działań, a Rosjanie nie wypuszczą ich przecież do domu. Nie po to takimi kosztami tworzyli 2,5 mln armię - tłumaczył płk Lewandowski.

Wojna w Ukrainie. Ekspert mówi o wsparciu Zachodu i woli walki Ukraińców

Nieco bardziej sceptyczny wobec rosyjskiego potencjału jest dr Witold Sokała, wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK w Kielcach. W rozmowie z dziennikarzami Onetu podkreślał, że Rosja nieubłaganie zsuwa się po równi pochyłej oraz odnosi w wyniku konfliktu trudne do odpracowania straty.

Zdaniem eksperta na dalszy rozwój konfliktu w Ukrainie wpływać będą trzy kluczowe czynniki. Należą do nich nie tylko tempo degradacji rosyjskiego potencjału militarnego, ale również decyzja Zachodu o dalszym wspieraniu Kijowa oraz odporność Ukraińców na presję wojenną. Dr Sokała jest zdania, że te dwa ostatnie czynniki szybko się nie wyczerpią. - Mimo wszystko, obstawiam, że Ukraińcy przetrwają ten trudny okres, a zbiorowa wściekłość na agresora jeszcze długo pozwoli im znosić trudy, wyrzeczenia i zachować wolę walki - oceniał w rozmowie z dziennikarzami.

Naukowiec twierdził również, że szczególne ryzyko nie grozi również dalszemu wsparciu wojskowemu ze strony Zachodu. Jego zdaniem decyzji o dalszym wsparciu Ukrainy nie przekreśliłby również wynik kolejnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. - Republikanie mogą opowiadać izolacjonistyczne bajki podczas kampanii, ale gdy przyjdzie co do czego, to przecież i w tej partii są ludzie, którzy dobrze wiedzą, że dla strategicznych interesów i autorytetu międzynarodowego USA zachowanie pozycji w NATO i we wschodniej Europie są bardzo ważne - mówił dziennikarzom dr Sokała.