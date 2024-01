Polityk z obwodu Wołgody (Rosja) Oleksandr Gordiejew opublikował na portalu VK świąteczne zdjęcie z pracownicami. Uwagę internautów przykuł fakt, że kobiety pozują na nim z premią, którą otrzymały z tej okazji. Były nią jajka, które stanowią obecnie w Rosji towar trudnodostępny.

Rosja. Jajka jako premia świąteczna dla pracowników

"Złożyłem życzenia moim koleżankom z okazji nadchodzącego Nowego Roku!" - napisał Rosjanin. Według doniesień portalu news.ru polityk tłumaczył, że chciał "po prostu pocieszyć pracowniczki" i dodał, że jakiekolwiek insynuacje są w tej sytuacji nie na miejscu. Wpis zauważyli ukraińscy dziennikarze, którzy udostępnili go na portalu X.

Ceny jajek w Rosji wzrosły o ponad 40 procent. "To straszne, co się dzieje z cenami"

Jak poinformował euronews.com, powołując się na Rosyjski Federalny Urząd Statystyczny (Rosstat), średnia cena jaj wzrosła o 40,29 proc. rok do roku. - Wcześniej kupowałam jajka po 70 rubli za tuzin. Teraz kosztują od 130 do 140 rubli, czyli dwa razy więcej - powiedziała AFP 21-letnia studentka. - Jestem w szoku! (...) To straszne, co się dzieje z cenami. Nie tylko jajek, ale wszystkich produktów - stwierdziła 76-letnia emerytka. Warto zaznaczyć, że 140 rubli to obecnym kursie ponad 5 zł.

Cena jajek jest następstwem wysokiej inflacji w kraju (w listopadzie wyniosła 7,48 proc.) i sankcji gospodarczych. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdził natomiast, że jedną z przyczyn wzrostu cen jaj jest błąd władz, które nie rozpoczęły importu w terminie. Zdaniem polityka sytuacja jest już korygowana i w najbliższej przyszłości należy spodziewać się poprawy, ponieważ Rosja zamierza sprowadzać towar z Turcji. Według doniesień euronews.com zakup jajek w Rosji wiązał się w ostatnim czasie z kolejkami i ograniczeniami w nabywanej ilości produktu.