Biuro szeryfa hrabstwa Sacramento przekazało, że do tragicznego zdarzenia doszło 30 grudnia na Greenholme Drive w hrabstwie Sacramento (Kalifornia, Stany Zjednoczone). Ze wstępnych ustaleń wynika, że 10-latek zastrzelił tam innego chłopca w tym samym wieku.

Kalifornia. 10-latek śmiertelnie postrzelił rówieśnika. Chwalił się, że ma broń

Do tragedii doszło około godz. 16.30 na parkingu przy Greenholme Drive. Jak przekazali funkcjonariusze, znaleziono tam chłopca z raną głowy i szyi. "Natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową, w tym resuscytację krążeniowo-oddechową (...). Ofiara została przetransportowana do lokalnego szpitala, gdzie później stwierdzono zgon. Potwierdzono też, że ofiara miała zaledwie dziesięć lat" - przekazało biuro szeryfa w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Według relacji świadków sprawcą zdarzenia miał być 10-latek. Chłopca udało się odnaleźć tego samego dnia. Dzięki interwencji służb w mieszkaniu zatrzymano 53-letniego mężczyznę oraz jego 10-letniego syna.

"Na podstawie dochodzenia śledczy dowiedzieli się, że 10-latek poszedł do pojazdu swojego ojca, aby przynieść mu papierosy. Następnie wyjął pistolet z wnętrza pojazdu i przechwalał się, że jego ojciec ma broń. Następnie strzelił do ofiary raz i wbiegł do pobliskiego mieszkania" - czytamy w komunikacie miejscowych służb w serwisie X.

Broń została znaleziona przez służby w koszu na śmieci w pobliżu mieszkania 10-latka i jego ojca. Potwierdzono również, że została ona skradziona w 2017 roku, a mężczyzna miał zakaz posiadania broni palnej.

Kalifornia. 10-latek zastrzelił rówieśnika. Chłopiec usłyszał zarzuty

Jak poinformowało biuro szeryfa, 10-latek został aresztowany i przewieziony do Zakładu Karnego dla Nieletnich hrabstwa Sacramento pod zarzutem morderstwa. Jego ojciec został również zatrzymany i przewieziony do głównego więzienia hrabstwa Sacramento, gdzie postawiono mu kilka zarzutów związanych m.in. z nielegalnym posiadaniem broni palnej. Proces 53-latka zaplanowano na 3 stycznia 2024 roku.