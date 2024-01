"Bestia ze wschodu" powróci? Nagłe ocieplenie stratosfery może spowodować uderzenie zimy

Jak poinformował portal Sky News, synoptycy spodziewają się uderzenia chłodnej pogody w Europie. Jest to spowodowane zjawiskiem zwanym "nagłym ociepleniem stratosfery", które zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia mrozów. Prognozy wskazują, że ochłodzenie wystąpi na początku stycznia, a nawet tydzień później może nadejść gwałtowny spadek temperatury.

Nagłe ocieplenie stratosfery może spowodować uderzenie zimy w Europie. Powróci "bestia ze wschodu"?

Dyrektorka Królewskiego Towarzystwa Meteorologicznego (Wielka Brytania) przekazała Sky News, że nagłe ocieplenie stratosfery (SSW) powoduje zwiększenie się prawdopodobieństwa długotrwałego okresu mrozów w Europie Północnej niczym "bestia ze wschodu". Precyzyjne ustalenie, gdzie dokładnie uderzy zima, pozostaje na razie trudne do ustalenia, ponieważ jest na to zbyt wcześnie. Met Office zaapelowało jednak o większą ostrożność. "Modele prognostyczne sugerują znacznie osłabiony wir polarny w nadchodzących tygodniach, ale nie jest jasne, czy spowoduje to SSW i jak wpłynie to na warunki pogodowe w Wielkiej Brytanii w tym zakresie" - przekazano.

Synoptycy z portalu fanipogody.pl poinformowali, że modele sygnalizują zakłócenie lub nawet załamanie stratosferycznego wiru polarnego w pierwszych dniach stycznia. Ochłodzenie, które może nastąpić w tych dniach, nie będzie jednak związane z SSW, ponieważ jego efekty pojawiają się z opóźnieniem, które może sięgnąć od jednego do pięciu tygodni, zmieniając wzorce pogodowe na półkuli północnej.

"Bestia ze wschodu" zaatakowała Wielką Brytanię w 2018 roku

Według doniesień portalu dobrapogoda24.pl określenie "bestia ze wschodu" wymyślili brytyjscy dziennikarze, co zyskało popularność również w Polsce. Określało ono wydarzenia z końca lutego 2018 roku, kiedy to zimne powietrze ze wschodu i północy spłynęło na Wielką Brytanię.

Zdarzenia SSW są jednymi z ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i mogą powodować wzrost temperatury stratosfery nawet o 50 stopni Celsjusza w ciągu kilku dni. Nagłe ocieplenie stratosfery ma miejsce, gdy wir polarny w warstwie atmosfery na wysokości 10-50 km nad Ziemią zwalnia, zatrzymuje się lub odwraca kierunek. Natomiast gdy prąd strumieniowy zaczyna się "kołysać", umożliwia przedostanie się zimnego powietrza zwykle znad Arktyki na południe.