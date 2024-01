Porównał dwa zdjęcia Władimira Putina. "Co się z nim stało w ciągu nocy?"

Władimir Putin wygłosił noworoczne orędzie 31 grudnia. Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko porównał zdjęcie wykonane podczas tego przemówienia z fotografią, która powstała dzień później. Okazuje się, że prezydent Rosji przeszedł zaskakującą metamorfozę.

Rosja. Władimir Putin przeszedł transformację w Nowy Rok. "Co się z nim stało?"

Anton Heraszczenko opublikował zdjęcia Władimira Putina na portalu X. Doradca szefa MSW Ukrainy zapytał, co mogło spowodować przemianę prezydenta Rosji, ale nie zasugerował żadnej odpowiedzi. Na pierwszy rzut oka widać sporą różnicę w kolorze skóry (może to być spowodowane oświetleniem), druga różnica to liczba zmarszczek - na obydwu fotografiach dyktator ma inną minę. "Putin w swoim przemówieniu sylwestrowym i Putin 1 stycznia. Co się z nim stało w ciągu nocy? Jak myślicie?" - napisał Heraszczenko.

Daleko idące różnice między poszczególnymi zdjęciami Władimira Putina wyjaśniano w przeszłości tym, że prezydent Rosji korzysta z kilku sobowtórów. Pisaliśmy na Gazeta.pl, że według szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanowa Władimir Putin nie wziął na przykład udziału w obchodach z okazji Dnia Zwycięstwa, które odbyły się 9 maja 2023 roku w Moskwie. Jego zdaniem podczas uroczystości Putina zastępowali dublerzy.

Władimir Putin wygłosił orędzie noworoczne. "Nie ma siły, która mogłaby zatrzymać rozwój Rosji"

Jak informowaliśmy, Władimir Putin w swoim orędziu stwierdził, że "nie ma na świecie siły, która mogłaby podzielić Rosjan i zatrzymać rozwój Rosji".

- W minionym roku ciężko pracowaliśmy i wiele zrobiliśmy, byliśmy dumni ze wspólnych osiągnięć, cieszyliśmy z sukcesów i byliśmy niezachwiani, broniąc interesów narodowych, naszej wolności i bezpieczeństwa, naszych wartości, które pozostają dla nas nienaruszalne. Nie raz udowodniliśmy, że potrafimy rozwiązać najtrudniejsze problemy i nigdy się nie poddamy, bo nie ma takiej siły, która jest w stanie nas podzielić, sprawić, że zapomnimy o pamięci i wierze naszych ojców - mówił Putin.