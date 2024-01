Według doniesień portalu Ukraińska Pravda w poniedziałek 1 stycznia na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Było to spowodowane startem potencjalnego nośnika rakiety aerobalistycznej Kindżałl w Rosji. "Uwaga. Cała Ukraina jest zagrożona atakiem rakietowym! MiG-31K wystartował z lotniska Mozdok (Kaukaz Północny). Istnieje również groźba użycia broni balistycznej dla regionów wschodnich! Nie ignoruj sygnału alarmu powietrznego!" - brzmiał komunikat Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy. O godzinie 13:55 poinformowano o odparciu zagrożenia ze strony Rosji. To nie był jednak koniec. We wtorek 2 stycznia po godzinie 7 z bombowców lecących w stronę Ukrainy wystrzelone zostały wrogie rakiety. Zaatakowano m.in. Kijów czy Charków, wiadomo, że nie żyje co najmniej jedna osoba.

Wojna w Ukrainie. Alarm powietrzny na terenie całego kraju

"Zagrożenie rakietowe na obszarach, na których obowiązuje alert powietrzny! Zagrożenie wystrzeleniem rakiet manewrujących z samolotów Tu-95MS. W powietrzu znajduje się łącznie 16 bombowców strategicznych Tu-95MS" - informowały Siły Powietrzne Ukrainy.

"Dziewięć bombowców strategicznych Tu-95MS z lotniska "Olenya" (rejon murmański) leciało w kierunku południowo-wschodnim. Przewidywany czas odlotu samolotu do linii startu rakiet manewrujących w rejonie Morza Kaspijskiego - 04:00-05:00. W przypadku zagrożenia rakietowego i wystrzelenia rakiety manewrującej dodatkowo poinformujemy cię o tym. Nie ignoruj alarmów powietrznych!"- poinformowała ukraińska armia w komunikacie w nocy w poniedziałku na wtorek. Niedługo później ostrzeżono przed niebezpieczeństwem rakietowym w obszarach alarmowych ze strony 16 bombowców Tu-95MS.

Ostrzeżenia rakietowe wydano również dla obszarów takich jak między innymi:

region Sumy, kierunek na Myrhorod,

Charków,

kierunek Kropywnicki,

obwód perejasławsko-chmielnicki,

na granicy obwodów czerkaskiego i kijowskiego,

obwód kijowsko-czerkowski,

Kijów,

obwód berdychowski.

Ukraina zmagała się z atakami bezzałogowych statków powietrznych. Armia odparła nalot

Siły powietrzne wydały w poniedziałek i wtorek również inne komunikaty, w których ostrzegały obywateli Ukrainy. Częstym powodem były bezzałogowe statki powietrzne (UAV), które pojawiły się między innymi w obwodzie sumskim, chersońskim, w zachodniej części obwodu dniepropietrowskiego i w południowej części obwodu charkowskiego. Armia przekazała, że "wszystkie UAV wroga zostały zniszczone przez siły i środki Sił Powietrznych i Sił Obronnych Ukrainy".