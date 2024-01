Izrael. Sąd najwyższy uchylił kontrowersyjne prawo Netanjahu. "Nieracjonalne"

Sąd Najwyższy Izraela odrzucił zmiany w sądownictwie. Chodzi o przepisy uchwalone w lipcu 2023 roku ograniczające uprawnienia Sądu Najwyższego. Wcześniej mógł on uchylać decyzje rządu, gdy doszedł do wniosku, że są one "nieracjonalne", czyli skupiają się na interesach partii politycznych, a nie uwzględniają dobra społecznego. Przepisy zostały odrzucone głosami ośmiu spośród piętnastu sędziów.

ABIR SULTAN/Pool via REUTERS