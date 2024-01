Rosjanie zbierają w Ukrainie podpisy pod kandydaturą Putina. Ale coś im nie idzie

"Na terenach czasowo okupowanych trwa farsa pod nazwą "wybory Prezydenta Federacji Rosyjskiej". W ramach tej akcji propagandowej, mającej na celu stworzenie iluzji lokalnego poparcia dla okupacji, Rosjanie zbierają obecnie podpisy pod poparciem "kandydata" Władimira Putina, który oficjalnie jest międzynarodowym zbrodniarzem" - przekazało w komunikacie ukraińskie Centrum Narodowego Oporu.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Szczerba o zgaszeniu menory: Wyjątkowo tego dnia, gdy cały świat obserwuję Polskę, Braun wchodzi cały na biało (wypowiedź z 14 grudnia)

"Podpisy zbierają "ochotnicy", którzy w towarzystwie rosyjskiego wojska chodzą po lokalnych domach. Jednak pomimo wymuszenia procesu, organizacji zbiórki wśród pracowników "instytucji państwowych", wróg zebrał obecnie 5 tysięcy podpisów" - dodano. "Centrum Narodowego Oporu nalega, aby w dalszym ciągu ignorować inicjatywy okupantów i nie brać udziału w "wyborach" oraz, jeśli to możliwe, nie otwierać drzwi rosyjskim turystom" - podsumowano.

Wybory prezydenckie w Rosji odbędą się w dniach 15-17 marca. Rosyjskie władze podają, że do końca grudnia Władimir Putin zebrał ok. 0,5 mln podpisów pod listami poparcia dla swojej kandydatury. Polityk był prezydentem Rosji w latach 2000-2008, a potem od 2012 r. Zmiany w konstytucji, których dokonał w 2021 r., w praktyce umożliwiają mu rządzenie krajem nawet do 2036 r.

W ostatnich wyborach w 2018 r. Władimir Putin zdobył - według oficjalnych danych - blisko 76,7 proc. głosów. "Mimo stwarzania pozorów uczciwości i przejrzystości procesu głosowania (głównie dzięki przedwyborczym deklaracjom Centralnej Komisji Wyborczej), tradycyjnie doszło do licznych naruszeń proceduralnych, w tym ostentacyjnych fałszerstw" - komentowała wówczas Maria Domańska w analizie dla Ośrodka Studiów Wschodnich.

Putin zapowiada wzmocnienie ataków. "Sama Ukraina nie jest naszym wrogiem"

W weekend prezydent Władimir Putin odwiedził szpital wojskowy i rozmawiał z żołnierzami, którzy brali udział w tzw. specjalnej operacji wojskowej (tak Rosja nazywa wojnę w Ukrainie - przyp. red.). W rozmowie poruszył kwestię ataku na Biełgorod. Putin podkreślił, że był to ukierunkowany atak na ludność cywilną - informuje propagandowa agencja RIA.

W przedostatnim dniu 2023 roku Ukraińcy po raz pierwszy od początku wojny uderzyli w centrum rosyjskiego miasta, w Biełgorod. Według ostatnich danych zginęły 24 osoby, a ponad 100 jest w szpitalach.

Władimir Putin, nawiązując do tych wydarzeń, zapowiedział ataki na cele wojskowe. - To właśnie robimy. Uderzamy bronią precyzyjną w miejsca, w których zapadają decyzje, w miejsca gromadzenia się personelu wojskowego, najemników, w innych tego typu ośrodkach, przede wszystkim w obiektach wojskowych - mówił. - My ze swojej strony oczywiście nasilimy ostrzały, ataki. Ani jedna taka zbrodnia nie pozostanie bezkarna - dodał.