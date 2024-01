Japonia. Silne trzęsienie ziemi. Władze ostrzegają przed pięciometrowymi falami tsunami

W poniedziałek 1 stycznia w prefekturze Ishikawa w zachodniej Japonii odnotowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 (według danych Japońskiej Agencji Meteorologicznej). Epicentrum trzęsienia znajdowało się na półwyspie Noto, około 300 kilometrów na północny zachód od Tokio.

REKLAMA

Trzęsienie ziemi w Japonii. Władze ostrzegają przed wysokimi falami tsunami

Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Japońska telewizja publiczna NHK nadaje ostrzeżenia przed kolejnymi wstrząsami i wysokimi falami tsunami, które są ich następstwem. Falami tsunami zagrożone jest całe wybrzeże wyspy Honsiu od strony kontynentu azjatyckiego. Jak przekazała po godz. 9:00 czasu polskiego stacja NHK, którą cytuje Reuters, fale, które dotarły do wybrzeży Japonii, osiągają już wysokość ok. 1 metra.

Zobacz wideo Jak według astronomów skończy się życie na Ziemi?

Silne wstrząsy powtarzają się w prefekturze Ishikawa. Media apelują, aby osoby przebywające nad morzem jak najszybciej uciekały i chroniły się w miejscach położonych wysoko. Sekretarz rządu Yoshimasa Hayashi powiedział podczas konferencji prasowej, transmitowanej przez publiczną telewizję NHK, że odnotowano już pierwsze tsunami i można się spodziewać fal o wysokości pięciu metrów. Dodał, że straty wywołane trzęsieniem ziemi i tsunami nie są jeszcze dokładnie znane.

Jak przekazała firma Hokuriku Electric Power, cytowana przez Reutersa, sprawdzane są wszelkie nieprawidłowości w elektrowniach jądrowych. Rzecznik Kansai Electric Power, którego słowa również przywołuje agencja informacyjna, powiedział, że obecnie nie ma nieprawidłowości w elektrowniach jądrowych, ale firma uważnie monitoruje sytuację.

Przypomnijmy, że ogromne trzęsienie ziemi i tsunami nawiedziło północno-wschodnią Japonię 11 marca 2011 roku, niszcząc miasta. W efekcie doszło do katastrofy w Fukushimie.

Trzęsienie ziemi w Japonii. Rosja i Korea zagrożone tsunami

Rosja i Korea są zagrożone tsunami po trzęsieniu ziemi w Japonii. Ministerstwo do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji poinformowało, że w związku z zagrożeniem trwa ewakuacja na zachodnim wybrzeżu wyspy Sachalin. Z kolei południowokoreańska agencja meteorologiczna ostrzega przed tsunami o wysokości do 30 centymetrów, które może dotrzeć do wschodniego wybrzeża kraju. Ostrzega także, że w niektórych częściach prowincji Gangwon może wzrosnąć poziom morza.