Rosja. Noworoczne orędzie Putina inne niż zwykle. "Nie ma siły, która mogłaby nas zatrzymać"

"Tradycyjne noworoczne orędzie Putina było króciutkie. Mówił o osiągnięciach Rosji w 2023 r., kiedy to udało jej się utrzymać w walce o swoje cele i wartości. Pozdrowił wszystkich żołnierzy i zapowiedział walkę o cele, jakie postawiła sobie Rosja" - ocenia ekspertka z PISM, Anna Maria-Dyner.

Jak dodała, Putin 2024 r. ogłosił rokiem rodziny. Ogólnie duży nacisk położył na utrzymanie jedności narodowej. "Jednym słowem żadnych zmian w rosyjskiej polityce w 2024 r. nie należy oczekiwać" - podsumowała.

Rosyjska redakcja BBC zauważyła, że w swoim orędziu rosyjski przywódca nie wspomniał ani o "wojnie", ani o "specjalnej operacji wojskowej" [tak Rosjanie określają inwazję na Ukrainę - przyp. red.].

Agencja Reutera uważa, że orędzie Putina było skierowane do obywateli przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w marcu. "Rosyjski przywódca złagodził wcześniejsze ostre, nacjonalistyczne przesłanie na temat Ukrainy, skupiając się bardziej na gospodarce i inflacji - kwestiach, które prawdopodobnie są bliższe wyborcom" - ocenia Reuters.

Putin: Nie ma na świecie siły, która mogłaby podzielić Rosjan

- W minionym roku ciężko pracowaliśmy i wiele zrobiliśmy, byliśmy dumni ze wspólnych osiągnięć, cieszyliśmy z sukcesów i byliśmy niezachwiani, broniąc interesów narodowych, naszej wolności i bezpieczeństwa, naszych wartości, które pozostają dla nas nienaruszalne - powiedział Władimir Putin w orędziu, stojąc na tle murów Kremla.

Jak podkreślił, naród rosyjski jest zjednoczony w walce i męstwie. Putin zaznaczał, że "nie ma na świecie siły, która mogłaby podzielić Rosjan i zatrzymać rozwój Rosji". - Nie raz udowodniliśmy, że potrafimy rozwiązać najtrudniejsze problemy i nigdy się nie poddamy, bo nie ma takiej siły, która jest w stanie nas podzielić, sprawić, że zapomnimy o pamięci i wierze naszych ojców - powiedział. Stwierdził, że wielonarodowa Rosja to "jeden kraj, jedna wielka rodzina". Następnie złożył życzenia swoim rodakom.

Orędzia Putina i Zełenskiego. Reuters porównał wystąpienia

Reuters zwrócił uwagę, że wypowiedzi Putina, którego w marcu czekają wybory, ostro kontrastują z orędziem Zełenskiego. "Ani Putin, ani Zełenski nie odnieśli się do liczącej 1000 km linii frontu, na której kontrofensywa Kijowa odniosła niewielki sukces i gdzie Moskwa kontynuuje swoją najnowszą, ale powolną ofensywę wzdłuż wschodniej flanki" - zwraca uwagę agencja.

"Chociaż Zełenski mówił o około 6 tys. alertów ostrzegających o nalotach na Ukrainę w zeszłym roku, to Putin nie wspomniał o żadnych atakach – nawet o ataku, który według Rosji Ukraina przeprowadziła w ostatnich dniach na Biełgorod, zabijając co najmniej 24 cywilów" - dodaje Reuters.

W obu przemówieniach znalazły się jednak wspólne tematy. Obaj przywódcy mówili o sile swoich krajów i swoich obywateli, przy czym Putin powiedział, że przyszły wspólny wysiłek wzmocni Rosję i jej obywateli, a Zełenski, że wojna pokazała już siłę Ukraińców. - I podobnie jak 31 grudnia ubiegłego roku, dzisiaj mówimy: Nie wiemy na pewno, co przyniesie nam Nowy Rok - powiedział Zełenski. - Bez względu na to, co przyniesie, będziemy silniejsi - dodał.