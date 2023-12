"Takiej sytuacji nie było od wielu lat". Szpitale są przepełnione. Powód? COVID-19 i grypa

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na grypę i zakażenia wirusami grypopodobnymi każdego roku choruje od 330 milionów do 1,575 miliarda ludzi na świecie, a z powodu powikłań umiera od 500 tysięcy do miliona osób. W Hiszpanii i we Włoszech odnotowano znaczący wzrost przypadków. Lekarze alarmują, że "takiej sytuacji nie było od wielu lat".

Włochy. Połączenie przypadków grypy i COVID-19 sprawiło, że liczba wzrosła o 30 procent

We Włoszech od początku sezonu zarejestrowano 5,7 miliona przypadków zachorowań na grypę, w minionym tygodniu ponad milion, co jest najwyższym wynikiem od 15 lat - czytamy w raporcie krajowego Instytutu Zdrowia. Największy wzrost przypadków grypy odnotowano w regionach: Lombardia, Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romania i Kampania - podaje "La Repubblica".

"Obecna krzywa epidemiczna objawów grypowych nie osiągnęła tak wysokiego poziomu w poprzednich sezonach" - czytamy w raporcie. - Połączenie przypadków grypy i COVID-19 sprawiło, że liczba osób zgłaszających się na pogotowie w stołecznych szpitalach wzrosła o 30 procent w porównaniu z tym samym okresem sprzed pandemii - przekazał prezes lekarskiego związku z Rzymu Antonio Magi.

"Przy takim rozprzestrzenianiu się wirusów cały system opieki zdrowotnej znalazł się pod presją. Nie tylko pediatrzy i lekarze rodzinni, ale jak zawsze przede wszystkim izby przyjęć" - podaje dziennik.

Hiszpania. Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do mieszkańców

Podobna sytuacja jest w Hiszpanii - podaje portal infobae.com. Wzrost zachorowań również spowodował przeciążenie placówek opieki zdrowotnej i szpitali. Szczególnie trudną sytuację odnotowuje się na szpitalnych oddziałach ratunkowych, gdzie brakuje personelu.

Zgodnie z raportem Instytutu Zdrowia Carlos III, przed Nowym Rokiem wskaźnik zachorowań wzrósł do 908,6 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Ministerstwo Zdrowia zaleciło przestrzeganie podstawowych zasad higieny i środków bezpieczeństwa: noszenie maseczek ochronnych w razie pojawienia się symptomów zakażenia, pracę zdalną.