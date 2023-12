Władimir Putin złożył życzenia na Nowy Rok. Papieża wyróżnił za "niestrudzone działania"

Kreml 30 grudnia poinformował, że Władimir Putin wysłał wybranym przywódcom życzenia noworoczne. Pogratulował im również współpracy z Rosją. Kartki od dyktatora nie otrzymali m.in. obecny kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent USA Joe Biden czy premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak, a także prezydent Andrzej Duda. Putin pominął również liderów Ukrainy, Mołdawii, które wraz z Rosją należą do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

Zobacz wideo Bronisław Komorowski: Jak pada Ukraina, prędzej czy później Rzeczpospolita jest zagrożona

Rosja. Władimir Putin wysłał życzenia noworoczne do wybranych przywódców

Władimir Putin przesłał życzenia m.in. do prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, w których zwrócił uwagę, że w minionym roku "ramię w ramię pokonali poważne wyzwania, skutecznie przeciwstawili się wrogiej polityce kolektywnego Zachodu i bronili swoich uzasadnionych interesów na arenie światowej" - czytamy na stronie rządowej.

Życzenia trafiły również do przywódców: Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Osetii Południowej, Boliwii, Brazylii, Indii, Kuby, Nikaragui, a także prezydenta Turcji Recepa Erdogana, prezydenta Chin Xi Jinpinga, premiera Węgier Viktora Orbana, prezydenta Serbii Aleksandara Vucića i papieża Franciszka. W liście do zwierzchnika Kościoła Putin "wyraził nadzieję, że jego niestrudzone działania będą w dalszym ciągu przyczyniać się do umacniania pokoju, harmonii i wzajemnego zrozumienia między narodami".

"W swoim przesłaniu do Viktora Orbana prezydent podkreślił pozytywną dynamikę relacji między Federacją Rosyjską a Węgrami, która utrzymuje się mimo trudnej sytuacji międzynarodowej, a także potwierdził swoje zaangażowanie w kontynuację konstruktywnej, pragmatycznej interakcji między obydwoma krajami" - przekazał Kreml.

Władimir Putin omawiał konflikt w Strefie Gazy z Mahmudem Abbasem

Prezydent Rosji rozmawiał przez telefon z palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem. Przywódcy omawiali sposoby powstrzymania eskalacji konfliktu w Strefie Gazy oraz kwestię pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków - poinformowało kilka dni temu biuro prasowe Kremla. "Rosja będzie w dalszym ciągu dostarczać do Strefy Gazy podstawowe towary, w tym leki i sprzęt medyczny" - zadeklarował rosyjski przywódca. Podczas rozmowy politycy poruszyli też temat wizyty Mahmuda Abbasa w Rosji. Jak poinformowano, palestyński prezydent odwiedzi Rosję, jednak nie podano terminu wizyty.