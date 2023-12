Ważny polityk Jednej Rosji nie przeżył upadku z okna. Był na cenzurowanym u Władimira Putina

Władimir Jegorow został odnaleziony w czwartek na dziedzińcu budynku, w którym mieszkał 46-letni polityka rządzącej w Rosji partii Jedna Rosja wypadł z okna na trzecim piętrze - informuje między innymi CNN, przywołując ustalenia rosyjskiej gazety "Kommiersant". Polityk był deputowanym Dumy Miejskiej w mieście Tobolsk, w środkowo-południowej Rosji.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka akcja CBŚP. Zatrzymano przestępców farmaceutycznych. Przejęto kilkanaście ton produktów leczniczych

Nie żyje polityk Jednej Rosji. Był na cenzurowanym u Władimira Putina

Na ciele Jegorowa nie było żadnych "zewnętrznych śladów", które wskazywałyby na "kryminalny charakter śmierci" - poinformowali śledczy, cytowani przez stację. Nieznane są jeszcze wyniki sekcji zwłok polityka. Z kolei rosyjska agencja państwowa TASS poinformowała w czwartek, że Jegorow "został znaleziony martwy w Tobolsku", powołując się również na komitet regionalny. Kanał Baza informował, że ciało 46-latka znaleziono w środę. Informacje o śmierci polityka opublikował również innymi portal Visegrád24.

Jegorow był zastępcą przewodniczącego partii Jedna Rosja. W przeszłości pełnił wysokie i ważne funkcje w rządzie. Przez siedem lat (2007-2014 r.) był szefem Komisji Stosunków Gruntowych i Leśnictwa. W tym czasie miał narazić budżet państwa na straty w wysokości 1,6 miliona rubli, za co został skazany na prace poprawcze z artykułu o zaniedbaniu. Uniknął kary z powodu przedawnienia sprawy. Przeniósł się do Tobolska i tam został wybrany do Dumy Miejskiej w Tobolsku. W poprzednim roku lokalne media informowały, że polityk partii Putina jest jednym z dwóch najbogatszych miejskich radnych.

CNN zwraca uwagę na to, że Władimir Jegorow dołączył do listy prominentnych Rosjan, którzy zginęli w niejasnych okolicznościach. W ostatnich miesiącach i latach zginęło kilku polityków i biznesmenów powiązanych z dwoma największymi rosyjskimi firmami energetycznymi. Wśród nich był Rawił Maganow, prezes Łukoilu, drugiego co do wielkości rosyjskiego koncernu naftowo-gazowego, który wcześniej publicznie wypowiadał się przeciwko wojnie Rosji w Ukrainie. Maganow zmarł we wrześniu 2022 roku po tym, jak wypadł z okna szpitala w Moskwie - informowała wówczas podała rosyjska państwowa agencja informacyjna TASS.

Innym tajemniczym przypadkiem jest śmierć rosyjskiego wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego Piotra Kuczerenki. W maju tego roku polityk zmarł po tym, jak zachorował na pokładzie samolotu; wracał z rosyjską delegacją z podróży służbowej na Kubę. Dziennikarz, który powiedział, że rozmawiał z Kuczerenką na kilka miesięcy przed jego śmiercią, przekazał, że Kuczerenko czuł się jak zakładnik rosyjskiego rządu i obawiał się o własne bezpieczeństwo.

***