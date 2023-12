Najbardziej zmasowany rosyjski atak na Ukrainę w tym roku. Zełenski: Rosja walczyła niemal wszystkim

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że 29 grudnia Rosja użyła około 110 rakiet do ataku na Ukrainę, a większość z nich została zestrzelona. Na skutek ostrzału co najmniej 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. Według lokalnych mediów był to najbardziej zmasowany rosyjski atak na Ukrainę w tym roku.

"Wszystkie usługi działają w trybie rozszerzonym i zapewniają ludziom niezbędną pomoc. Składam kondolencje krewnym i przyjaciołom ofiar, a rannym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Z pewnością odpowiemy na uderzenia terrorystów. I będziemy walczyć o zapewnienie bezpieczeństwa naszemu krajowi, każdemu miastu i wszystkim naszym obywatelom. Rosyjski terror musi przegrać - i tak się stanie" - napisał ukraiński prezydent.

Ministerstwo energetyki Ukrainy informuje o przerwach w dostawach prądu w Kijowie, Odessie i w Dnieprze. Celem rosyjskiego ostrzału były również między innymi Lwów i Charków. Rosjanie używali dronów Shahed i rakiet dalekiego zasięgu. Wciąż trwa zagrożenie kolejnymi atakami.

Ukraiński polityk Anton Gerashchenko opublikował w mediach społecznościowych nagranie, które przedstawia skalę zniszczeń:

Jak przekazały lokalne władze, w rosyjskich ostrzałach Kijowa i Charkowa zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. Z kolei we Lwowie w wyniku zbombardowania budynku mieszkalnego jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne. W Odessie Rosjanie ostrzelali szkołę i budynki mieszkalne. Zginęły tam dwie osoby, przynajmniej 15 zostało rannych. W mieście Dniepr zginęły z kolei cztery osoby, a kilkanaście zostało rannych. Jak przekazał gubernator obwodu dniepropietrowskiego, Rosjanie uderzyli w szpital położniczy i w centrum handlowe.

Zmasowany ostrzał Ukrainy

Wcześniej władze Kijowa przekazały, że odłamki zestrzelonych nad stolicą rakiet spadły na dwie dzielnie miasta, trafiły w bloki mieszkalne i wywołały pożary. Mer Charkowa natomiast poinformował, że na to drugie co do wielkości ukraińskie miasto, przyleciało co najmniej 10 rosyjskich rakiet.

We Lwowie, według wstępnych informacji, rakiety bądź ich odłamki trafiły w budynek mieszkalny. Rosjanie celowali też między innymi w bazę wojskową w Jaworowie w pobliżu granic z Polską. Wciąż może dochodzić do ataków, bowiem ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała o startach kolejnych rosyjskich bombowców.

Ukraina apeluje o wsparcie, by powstrzymać terror

Szef sztabu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak zaznaczył, że Ukraina potrzebuje jeszcze większego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, aby "powstrzymać terror". Przypomnijmy, że Senat Stanów Zjednoczonych na początku grudnia zablokował ustawę, na mocy której miliardy dolarów miały trafić do objętych wojną Ukrainy i Izraela.

Według niektórych źródeł Rosjanie przejęli ukraińskie pozycje na linii frontu, w okolicach Werbowego. To odcinek na południu kraju, na którym przez kilka miesięcy trwała ukraińska ofensywa mająca na celu przerwanie obrony Rosjan. Intensywne walki trwają też na innych fragmentach frontu.

ISW donosi, że ukraińska ofensywa nie przynosi oczekiwanych skutków. W ostatnich dniach trwają też intensywne ataki Rosjan w okolicach Marjinki w obwodzie donieckim. Wiele wskazuje, że Ukraińcy wycofali się tam ostatecznie z miasta. W Donbasie Rosjanie nieustannie próbują też otoczyć i zdobyć Awdijiwkę, prowadzą także ataki na północnym odcinku linii frontu - w kierunku Kupiańska i Łymanu.