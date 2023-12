Lwów, Charków, Odessa. Najbardziej zmasowany atak na Ukrainę w tym roku. Są ofiary

Na Charków spadają rosyjskie rakiety. To drugi dziś atak na miasto - informował rano mer Charkowa Ihor Teriechow w serwisie telegram. Rosjanie ostrzelali miasto rakietami Ch-22 i systemami S-300. O świcie zaatakowali też Lwów. Mer miasta Andrij Sadowy napisał w serwisie Telegram, że Lwów zaatakowało dziesięć dronów. W ogniu stanął budynek infrastruktury krytycznej. Na miejscu pracują służby ratunkowe. O ataku rakietowym informują też władze obwodu sumskiego na północnym wschodzie Ukrainy. Pociski spadły na blok mieszkalny w mieście Konotop. Mer Kijowa Witalij Kliczko ostrzega, że w stolicy działa obrona powietrzna. Apeluje o pozostanie w schronach.

W efekcie działań Rosjan w ostrzałach Kijowa i Charkowa zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. Z kolei we Lwowie w wyniku zbombardowania budynku mieszkalnego życie straciła jedna osoba, a trzy zostały ranne. W Odessie Rosjanie ostrzelali budynek szkoły. Zginęła tam jedna osoba, siedem zostało rannych.

Zmasowany atak na Ukrainę. Rosjanie poderwali bombowce

Portal Ukraińska Prawda relacjonował, że alarm przeciwlotniczy został ogłoszony w obwodach sumskim, połtawskim, charkowskim, dniepropietrowskim, donieckim i zaporoskim, a później także w kijowskim, czernihowskim, czerkaskim i kirowogradzkim.

Lokalne media donoszą o eksplozjach w Kijowie, Lwowie, Czerkasach, Dnieprze, Charkowie, Zaporożu, Odessie i obwodzie chmielnickim.

Ukraińskie siły powietrzne podały, że z lotniska w obwodzie murmańskim w Rosji wystartowało dziewięć bombowców Tu-95. Media donoszą, że to najbardziej zmasowany atak w tym roku.

Mocne uderzenie Ukraińców. Rosjanie wycofują okręty

Przed kilkoma dniami ukraińskie wojska zaatakowały port w Teodozji na Krymie. Zniszczony został rosyjski okręt desantowy "Nowoczerkask", na którym znajdować się miał transport irańskich dronów Shahed. Okupacyjne władze Krymu potwierdziły, że w Teodozji doszło do ukraińskiego ataku. Poinformowały, że ewakuowano mieszkańców kilku domów z pobliskich ulic. Jednak do tej pory nie odniosły się do informacji o zniszczeniu okrętu.

W czwartek media podały, że Rosja wycofała część okrętów z portów na Krymie. Na zdjęciach satelitarnych dostrzeżono grupę rosyjskich jednostek opuszczających port w Teodozji. Rosyjskie okręty już od kilku miesięcy stopniowo opuszczają porty okupowanego Krymu oraz tamtejsze wody terytorialne.

Po każdej akcji ukraińskich Sił Zbrojnych zakończonej uszkodzeniem rosyjskiej jednostki, agresor wycofuje swoje okręty do baz w części kontynentalnej. Serwis internetowy Planet.com zarejestrował wypłynięcie z portu w Teodozji trzech rosyjskich jednostek.

Ekspert wojskowy Roman Switan już latem przewidywał, że ataki ukraińskich dronów i rakiet zmuszą agresora do ograniczenia aktywności floty czarnomorskiej. Natomiast w ocenie analityka wojskowego Jana Matwiejewa każdy atak na rosyjskie okręty rozbija logistykę dostaw uzbrojenia armii agresora.

