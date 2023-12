Putin zdradził, jak długo potrwa wojna w Ukrainie. "Ostrzeżenie dla Xi Jinpinga"

"Rosja będzie walczyć w Ukrainie przez co najmniej pięć lat" - takie słowa prezydent Chin Xi Jinping miał usłyszeć od Władimira Putina. Fragment rozmowy przywódców z marca tego roku cytuje azjatycka agencja Nikkei. Co więcej, przywódca Kremla miał zapewnił Xi, że Rosja odniesie ostateczne zwycięstwo w wojnie.

Agencja Nikkei: Nie ufać Władimirowi Putinowi, gdy sygnalizuje, że chce pokoju

Agencja ocenia, że Putin mógł chcieć podsumować ówczesny stan wojny, po 13 miesiącach pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Wtedy Kijów przygotowywał się do wiosennej kontrofensywy, a Rosjanie ponosili porażki na froncie. "Wypowiedź ta była również ostrzeżeniem dla Xi, by nie zmieniał swojego prorosyjskiego stanowiska" - stwierdza Nikkei. Do rozmowy Putina i Xi Jinpinga doszło w marcu tego roku w Rosji. Była to pierwsza wizyta przywódcy Chin w Rosji po rozpoczęciu przez Moskwę inwazji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 roku.

Analityk Katsuji Nakazawa podkreśla w opinii przedstawionej w Nikkei, że wypowiedzi Putina o ewentualnym zakończeniu wojny lub rozmowach pokojowych mogą "mieć charakter taktyczny i są związane ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Rosji" Wskazał, że Putin mógł uznać, że prezentowanie siebie jako polityka dążącego do pokoju, może pomóc mu w zdobyciu większego poparcia przed głosowaniem. W analizie azjatyckiej agencji przywołano początek lutego 2022 roku i otwarcie igrzysk olimpijskich w Pekinie, podczas których liderzy spotkali się. Putin nie zdradził jednak Xi swojego planu ataku Ukrainy. To właśnie - według analityków - może budzić nieufność Xi wobec rosyjskiego przywódcy.

Wojna w Ukrainie. Sztab Generalny: Ukraińskie wojska utrzymują swoje pozycje

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że w czwartek Rosjanie 75 razy ostrzelali terytorium Ukrainy. Są ofiary śmiertelne wśród cywilów i zniszczenia infrastruktury. Jak podało dowództwo, najeźdźcy wystrzelili dwie rakiety, dokonali 40 nalotów i 33 uderzeń artyleryjskich. Celem ataków były pozycje ukraińskich wojsk oraz miasta i wsie. Zniszczone lub uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpitale oraz inne elementy cywilnej infrastruktury.

Na froncie doszło do 42 starć zbrojnych. W komunikacie ukraińskiego Sztabu Generalnego czytamy, że Rosjanie stale próbują zdobyć ukraińskie pozycje na lewym brzegu Dniepru. "Ukraińskie wojska utrzymują swoje pozycje" - podają Ukraińcy. W odpowiedzi na rosyjskie działania ukraińskie lotnictwo przeprowadziło naloty, których celem było 17 rejonów koncentracji rosyjskich wojsk i sprzętu wojskowego i dwa systemy obrony przeciwlotniczej. Ukraińcy wystrzelili też rakiety, uderzając w dwa obszary koncentracji wojsk i sprzętu, 4 systemy artyleryjskie i 2 składy amunicji.

