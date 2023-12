Narasta napięcie na granicy Izraela z Libanem. "Czas na porozumienie polityczne się kończy"

- Walki w Gazie postępują zgodnie z planami przedstawionymi przez Szefa Sztabu. (....) Byli tacy, którzy myśleli, że IDF [Siły Obronne Izraela - red.] nie będzie manewrować, że siły nie są przeszkolone, że siły powietrzne, morskie i lądowe nie wiedzą, jak współdziałać, że zbudowany przez nas system regionalny nie pomoże nam w obliczu ataku - mówił w wieczornym środowym oświadczeniu izraelski minister bez teki Beni Ganc.

- Rzeczywistość pokazuje, że jest inaczej. Wyeliminowaliśmy tysiące terrorystów. Poważnie ograniczyliśmy zdolność Hamasu do dowodzenia. (...) Zaczęliśmy mocno, a teraz musimy przyspieszyć i kontynuować. Kolejne kroki w walce również będą mocne, głębokie i zaskakujące. Kampania będzie kontynuowana i będzie rozszerzana w miarę potrzeb o dodatkowe ośrodki - zapowiedział.

Członek rządu odniósł się też do sytuacji na północy kraju, przy granicy z Libanem. Hezbollah, który jest sprzymierzeńcem Hamasu, niemal od pierwszych dni wojny w Gazie ostrzeliwuje cele na północnej granicy Izraela. Szyicka partia, która współrządzi Libanem, podobnie jak Iran i Hamas, z którymi jest sprzymierzona, dąży do wymazania Izraela z mapy świata. Przez Stany Zjednoczone i częściowo Unię Europejską Hezbollah jest uważany za organizację terrorystyczną.

- Chcę powiedzieć światu: sytuacja na północnej granicy wymaga zmiany. Czas na zawarcie porozumienia politycznego się kończy. Jeśli świat i rząd libański nie podejmą działań, aby zaprzestać ostrzału północnych osiedli i trzymać Hezbollah z dala od granicy, zrobi to IDF - podkreślił.

Szef Sztabu Sił Obronnych Izraela przekazał, że "muszą być gotowe na atak, jeśli zajdzie taka potrzeba". - Siły Obronne Izraela, a w ich ramach Dowództwo Północne są na bardzo wysokim poziomie gotowości - poinformował w środę.

"Hasan Nasr Allah [lider Hezbollahu - red.] powinien zrozumieć, że jest następny w kolejce. Jeżeli nie chce być następny w kolejce, powinien natychmiast wdrożyć decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ i trzymać Hezbollah z dala od północnej części Litani [rzeka na południu Libanu - red.]" - napisał w środę na portalu X minister spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen. "Będziemy pracować nad wyczerpaniem drogi politycznej, a jeśli to nie zadziała, rozważane są wszystkie opcje, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa Izrael i przywrócić mieszkańcom północy ich domy" - dodał.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Libanu wezwało w grudniu Izrael do wycofania się ze "wszystkich okupowanych terytoriów" i "zaprzestania naruszeń na lądzie, morzu i w powietrzu". "Nie ma wszechstronnego pokoju bez Palestyńczyków, a Arabska Inicjatywa Pokojowa, zatwierdzona na szczycie w Bejrucie w 2002 roku, oparta na zasadzie ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego, jest kluczem do pokoju i stabilności w naszym regionie" - dodano.

Jak podaje agencja AFP, po izraelskiej stronie granicy z Libanem zginęło co najmniej dziewięciu żołnierzy i czterech cywilów. Z kolei w wyniku izraelskich ostrzałów w Libanie zginęło ponad 150 osób, głównie byli to bojownicy Hezbollahu. Według AFP co najmniej 20 ofiar śmiertelnych to osoby cywilne, trzy z nich to dziennikarze.

Izrael wciąż bombarduje Strefę Gazy. Centrum walk z bojownikami Hamasu przesuwa się coraz bardziej na południe, gdzie schronienie znajdują setki tysięcy Palestyńczyków, którzy opuścili północną część Strefy. Izraelskie czołgi wdarły się do miasta Bureidż w środkowej części Strefy, a żołnierze są w centrum miasta Chan Yunus. Wojna, która rozpoczęła się 7 października od ataku Hamasu na Izrael, zniszczyła znaczną część północnej części Strefy Gazy, a ataki lotnicze i artyleryjskie są najcięższe w mieście Khan Yunis.

ONZ: na Zachodnim Brzegu łamane są prawa człowieka

Na Zachodnim Brzegu "gwałtownie pogorszyły się" standardy dotyczące przestrzegania praw człowieka - wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych. W wydanym oświadczeniu ONZ wezwała Izrael do położenia kresu przemocy wobec ludności palestyńskiej na terytoriach okupowanych.

Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka Volker Turk przypomniał, że od wybuchu wojny między Izraelem a Hamasem na Zachodnim Brzegu zginęło trzystu Palestyńczyków. Większość z nich zostało zabitych podczas operacji, prowadzonych przez izraelskie służby bezpieczeństwa lub podczas konfrontacji z tymi służbami - podkreślono w raporcie.

Według ONZ, co najmniej 105 osób zginęło w wyniku bombardowań lub działań wykorzystujących inne taktyki wojskowe w obozach dla uchodźców palestyńskich, lub na innych gęsto zaludnionych terenach. Co najmniej osiem osób zostało zabitych przez osadników żydowskich.

Komisarz Turk oświadczył też, że "używanie taktyk wojskowych i broni do egzekwowania prawa, stosowanie niepotrzebnych lub nieproporcjonalnych środków przymusu i dyskryminacyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się wobec Palestyńczyków, jest skrajnie niepokojące". Władze izraelskie nie skomentowały raportu ONZ. Wcześniej Izrael utrzymywał, że działania na Zachodnim Brzegu mają charakter zapobiegawczy i mają służyć ograniczeniu zagrożeń.