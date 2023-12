Sprawca strzelaniny w Pradze zostawił list. Przyznał się do innej wstrząsającej zbrodni

Sprawca strzelaniny w Pradze zostawił list pożegnalny. Przyznał się w nim do popełnienia innej zbrodni. Mężczyzna twierdził, że zabił w lesie nieopodal stolicy Czech dwie osoby, w tym dwumiesięczną dziewczynkę. Policja podejrzewała 24-latka o popełnienie przestępstwa, a mimo to nigdy go nie przesłuchała.

