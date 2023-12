Wojna w Ukrainie. Niepokojąca sytuacja na froncie. Kolejne sukcesy Rosjan

Ukraińcy w czasie prowadzonej latem ofensywy w obwodzie zaporoskim wbili się w terytorium wroga kilkunastokilometrowym klinem na południe od miasta Orichiw. Spodziewano się, że może to być początek większej ofensywy, mającej na celu przerwanie rosyjskiego korytarza lądowego do Krymu. Ukraińcy utknęli jednak na rosyjskich polach minowych i liniach obrony. Obecnie Rosjanie próbują odzyskać stracone pozycje. Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną udało się im to na zachód od wsi Werbowe, gdzie Ukraińcy musieli przejść na pozycje wygodniejsze do obrony.

W ostatnich dniach trwają też intensywne ataki Rosjan w okolicach Marjinki w obwodzie donieckim. Wiele wskazuje, że Ukraińcy wycofali się tam ostatecznie z miasta. W Donbasie Rosjanie nieustannie próbują też otoczyć i zdobyć Awdijiwkę, prowadzą także ataki na północnym odcinku linii frontu - w kierunku Kupiańska i Łymanu.

ISW informuje także o rozstrzeliwaniu ukraińskich jeńców wojennych w pobliżu Werbowego. W środę pojawiły się nagrania ukazujące śmierć trzech wojskowych, pojmanych, a następnie zamordowanych przez Rosjan. Prokuratura Generalna Ukrainy, która wszczęła w tej sprawie śledztwo, przekazała, że do zdarzenia doszło w grudniu, lecz nie podała dokładnej daty.

Przypomnijmy, że Senat Stanów Zjednoczonych na początku grudnia zablokował ustawę, na mocy której miliardy dolarów miały trafić do objętych wojną Ukrainy i Izraela.

Ukraina pod ostrzałem. Kolejne naloty Rosjan

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie wystrzelili jedną rakietę kierowaną i przeprowadzili 77 nalotów oraz 51 ataków z systemów artyleryjskich. Ponadto wczoraj wieczorem zaatakowali pięcioma irańskimi dronami typu Shahed-136/131, z czego cztery zostały zniszczone. Nad ranem zaatakowali kolejnymi trzema dronami. Wszystkie z nich zestrzelono.

W wyniku rosyjskich ataków są jednak ofiary śmiertelne i ranni wśród ludności cywilnej. Zniszczone lub uszkodzone zostały także prywatne budynki mieszkalne i infrastruktura cywilna. Ataki miały miejsce w obwodach: czernihowskim, sumskim, charkowskim, ługańskim, donieckim, zaporoskim, chersońskim i mikołajowskim.