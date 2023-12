Nocny atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Są ofiary śmiertelne i ranni wśród cywilów

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w ciągu ostatniej doby Rosjanie wystrzelili osiem rakiet kierowanych i przeprowadzili 60 nalotów oraz 69 ataków z systemów artyleryjskich. W nocy zaatakowali także 46 irańskimi dronami typu Shahed-136/131. Obrona powietrzna zniszczyła 32 z nich, a także dwie rakiety kierowane Kh-59.

Są ofiary śmiertelne i ranni wśród ludności cywilnej. Zniszczone lub uszkodzone zostały również prywatne budynki mieszkalne i inna cywilna infrastruktura. Ataki miały miejsce w obwodach: czernihowskim, charkowskim, ługańskim, donieckim, chersońskim, sumskim, zaporoskim i mikołajowskim.

Jak wynika z porannego raportu Sztabu Generalnego, w ciągu minionej doby doszło do 80 starć zbrojnych między siłami ukraińskimi i rosyjskimi. Obrońcy w dalszym ciągu powstrzymują agresora, który nie przestaje próbować otoczyć Awdijiwki. W sumie w tym rejonie doszło do 29 starć. Ukraińcy kontynuują także działania mające na celu rozbudowę przyczółka po wschodniej stronie Dniepru w obwodzie chersońskim, a Rosjanie nie przestają próbować wytrącić ich jednostek z zajmowanych pozycji. Przeprowadzili w tym celu 14 nieudanych ataków. Siły Zbrojne Ukrainy w raporcie potwierdziły również zniszczenie okrętu desantowego rosyjskiej Floty Czarnomorskiej Nowoczerkask.

Rosjanie zaatakowali dworzec kolejowy. Nie żyje policjant

W rosyjskim ostrzale dworca kolejowego w Chersoniu we wtorek wieczorem zginęła jedna osoba, a czworo zostało rannych. Ofiara śmiertelna to 29-letni policjant, który osierocił żonę i dwoje dzieci, a poszkodowani - dwaj cywile i dwaj policjanci - doznali obrażeń po uderzeniu szrapnelami. Ukraiński minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko poinformował, że w chwili ataku na dworcu około 140 cywilów czekało na pociąg ewakuacyjny. Po ostrzale dworca Rosjanie rozpoczęli zmasowane bombardowanie miasta. Szef wojskowej administracji Chersonia Roman Mroczko poinformował, że miasto zostało zaatakowane dronami Shahed i wezwał mieszkańców, by zeszli do schronów.

Ukraiński przewoźnik kolejowy napisał w komunikacie, że Rosjanie zniszczyli dworzec i pociąg ewakuacyjny, ale sytuacja jest już pod kontrolą i pociągi są gotowe, by wznowić kursowanie.

