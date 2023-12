Aleksiej Nawalny zniknął, a teraz się odnalazł. Trafił za koło podbiegunowe. Zaostrzony rygor

Jak informowaliśmy, Aleksiej Nawalny do 5 grudnia tego roku przebywał w kolonii karnej numer 6 mieszczącej się w obwodzie włodzimierskim, około 200 kilometrów od Moskwy. Rosyjski opozycjonista nie pojawił się jednak na kilku kolejnych rozprawach sądowych prowadzonych online. Niedługo później strażnicy więzienni informowali, że Nawalny został wywieziony do innej placówki. Zdaniem współpracownika opozycjonisty Leonida Wołkowa władze podjęły decyzję o przeniesieniu polityka z powodu zbliżających się wyborów prezydenckich, które mają odbyć się 17 marca 2024 roku.

Rosja. Współpracownicy odnaleźli Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista zniknął bez śladu na blisko trzy tygodnie

Agencja Reutera poinformowała, że wspólnikom Nawalnego udało się namierzyć go dopiero w poniedziałek 25 grudnia. Opozycjonista został przetransportowany do kolonii karnej nr 3, zwanej "Wilk Polarny". Ośrodek mieści się we wsi Charp w okręgu Jamalsko-Nienieckim, blisko dwa tysiące kilometrów od Moskwy. - To więzienie będzie znacznie gorsze od poprzedniego. Starają się uczynić jego życie tak trudnym, jak to tylko możliwe - przekazała Kira Jarmysz, rzecznika Nawalnego.

Dziennikarze Reutersa podkreślają, że kolonia karna, w której znalazł się Nawalny, uznawana jest za placówkę o najcięższych warunków dla skazańców. Temperatura w regionie regularnie osiąga wartości kilkudziesięciu stopni Celsjusza poniżej zera, a w więzieniu wyroki odbywają przede wszystkim przestępcy skazani za poważne zbrodnie. "Bardzo trudno się tam dostać i nie funkcjonuje żaden system doręczania listów dla więźniów" - przekazał Iwan Żdanow. Współpracownik Nawalnego oceniał, że władza stara się odizolować opozycjonistę oraz utrudnić mu kontakt ze wspólnikami i prawnikami.

Aleksiej Nawalny został przeniesiony do ośrodka karnego za kołem podbiegunowym. "Jestem w świetnym nastroju"

Sam polityk przerwał milczenie wpisem opublikowanym we wtorek (26 grudnia) w mediach społecznościowych. "Mieszkam teraz za kołem podbiegunowym. W osadzie Charp na Półwyspie Jamalskim" - przekazał opozycjonista we wpisie opublikowanym na Instagramie. "Ostatnie 20 dni w podróży było dość męczące, ale nadal jestem w świetnym nastroju" - zapewniał.

Nawalny poinformował również, że został przetransportowany do nowej kolonii karnej przy zachowaniu rygorystycznych środków ostrożności oraz okrężną trasą. "Nie spodziewałem się, że ktoś mnie tu znajdzie przed połową stycznia" - przekazał. Pomimo tych przewidywań, adwokatowi opozycjonisty udało się odwiedzić go w nowej kolonii karnej już w poniedziałek.

Nawalny usłyszał kolejne zarzuty. Rosyjski opozycjonista odbywa wyrok za "działalność ekstremistyczną"

Radio Svoboda przypomina, że w sierpniu tego roku Aleksiej Nawalny został skazany na kolejne 19 lat więzienia pod zarzutem prowadzenia działalności ekstremistycznej. Wcześniej, w 2021 roku, polityk usłyszał zarzuty oszustwa oraz obrazy sądu, w związku z którymi wymierzona została mu łączna kara 11 lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Sam Nawalny i jego współpracownicy uznają wyroki za motywowane politycznie oraz wynikające z jego działalności opozycyjnej.

Nawalny od 2011 roku był aktywnie zaangażowany w walkę z rządem Władimira Putina. Polityk uczestniczył i współorganizował protesty przeciwko władzy, a także angażował się w śledztwa badające korupcję w środowisku Kremla oraz rosyjskich oligarchów. W 2020 roku opozycjonista trafił w stanie śpiączki do szpitala w Berlinie. Śledztwo dziennikarskie ujawniło wówczas, że polityk został otruty przez agentów rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Pomimo zamachu na jego życie, Nawalny w 2021 roku podjął decyzję o powrocie do kraju, gdzie został aresztowany i skazany.