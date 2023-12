6-latek wsiadł do niewłaściwego samolotu i wylądował w Orlando. Przewoźnik zaoferował zwrot pieniędzy

W zeszłym tygodniu 6-latek miał samodzielnie polecieć do swojej babci do Fort Myers na Florydzie. Jednak pracownicy linii Spirit Airlines omyłkowo umieścili chłopca w innym samolocie. Jego lot zakończył się w Orlando - podaje lokalna stacja telewizyjna WINK-TV.

6-latek poleciał samolotem do Orlando

Babcia chłopca dowiedziała się o pomyłce, gdy tylko jej wnuk wylądował na lotnisku w Orlando. Chłopiec sam zadzwonił i powiedział, że jest na niewłaściwym lotnisku. Następnie babcia pojechała po swojego wnuczka i po około czterech godzinach spotkała go na lotnisku. Co ciekawe, bagaże 6-latka zostały pomyślnie wysłane na międzynarodowe lotnisko Southwest Florida pod miastem Fort Myers.

Kobieta wyjaśniła w rozmowie ze stacją WINK-TV, że początkowo linie Spirit Airlines zapewniały, iż chłopiec spóźnił się na swój lot. Po wyjaśnieniu sytuacji przewoźnik zaoferował zwrot pieniędzy za czterogodzinny przejazd samochodem do Orlando.

Spirit Airlines prowadzą dochodzenie

Linie lotnicze Spirit Airlines przekazały w oświadczeniu, że 6-latek został omyłkowo zabrany do niewłaściwego samolotu. "Dziecko było stale pod opieką i nadzorem pracownika Spirit i gdy tylko odkryliśmy błąd, natychmiast podjęliśmy kroki. Poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa i odpowiedzialności za transport wszystkich naszych Gości, dlatego prowadzimy wewnętrzne dochodzenie. Przepraszamy rodzinę za to doświadczenie" - czytamy.