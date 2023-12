Atak Ukrainy na Krym. Zniszczono rosyjski okręt. "Flota staje się coraz mniejsza"

Ukraina przeprowadziła atak na port w Teodozji na Krymie - powiedział we wtorek dowódca ukraińskich sił powietrznych Mykoła Oleszczuk. Na Telegramie przekazał, że zniszczony został rosyjski okręt desantowy "Nowoczerkask". - Flota Rosji staje się coraz mniejsza - podkreślił. Na zniszczonym okręcie znajdować się miał transport irańskich dronów Shahed.

Wojna w Ukrainie. Eksplozje i pożar w porcie w Teodozji

Wcześniej w nagraniach umieszczonych na rosyjskich kanałach informacyjnych na Telegramie można było zobaczyć eksplozje i pożar w porcie. Okupacyjne władze Krymu potwierdziły, że w Teodozji doszło do ukraińskiego ataku. Poinformowały, że ewakuowano mieszkańców kilku domów z pobliskich ulic. Jednak do tej pory nie odniosły się do informacji o zniszczeniu okrętu.

Władze Krymu podały również w oświadczeniu, że z "przyczyn technicznych" pociągi nie będą na razie odjeżdżać z Teodozji, a ruch uliczny został tam częściowo zablokowany - podaje Agencja Reutera. Teodozję zamieszkuje ok. 69 tys. osób.

Wołodymyr Zełenski złożył życzenia bożonarodzeniowe. "Każdy rosyjski pilot musi sam zdecydować"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował ostatnie sukcesy ukraińskiej armii i złożył życzenia. - W wigilię Bożego Narodzenia nasi żołnierze zestrzelili niemal 30 dronów Shahed, kilka rakiet i dwa kolejne rosyjskie. W ciągu tygodnia zestrzelono pięć samolotów Su. [...] Każdy rosyjski pilot musi sam zdecydować, czy chce uczestniczyć w tej wojnie - mówił prezydent Ukrainy na nagraniu, które w poniedziałek wieczorem zamieścił na platformie X. Składał również życzenia bożonarodzeniowe swoim współobywatelom.

W osobnym wpisie dodał: "Tegoroczne Święta wprowadzają odpowiedni nastrój na cały nadchodzący rok - nastrój naszych możliwości. Zdolności negocjacji z partnerami, wzmocnienia naszej osłony nieba i obrony przed rosyjskimi terrorystami". Dodał, że "im silniejsza będzie nasza obrona powietrzna, tym mniej będzie na naszym niebie i na naszej ziemi rosyjskich potworów".