Gorąco w Serbii. W Belgradzie trwają protesty, a premierka dziękuje rosyjskim służbom

Demonstranci zablokowali ulice w stolicy Serbii Belgradzie. Protesty potępił prezydent Aleksandar Vucić, którego ugrupowanie Serbska Partia Postępowa wygrało wybory. Uważa on za niedopuszczalne ataki na budynki użyteczności publicznej, takie jak wczorajszy atak na belgradzki ratusz, oraz blokowanie ruchu przed najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Zobacz wideo Belgrad. Ulicami przeszedł marsz nawołujący do pokoju w Izraelu

Protestująca opozycja: Wybory zostały sfałszowane

Protestujący domagają się ponownego przeliczenia głosów, uważając, że doszło do fałszerstwa wyborczego. Międzynarodowi obserwatorzy z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie stwierdzili, że podczas wyborów doszło do "nieprawidłowości" takich jak kupowanie głosów oraz "dosypywanie głosów do urn wyborczych".

Unia Europejska uznała, że proces wyborczy w Serbii wymaga "naprawy i wielu reform". Serbia ma status kraju kandydującego do wspólnoty unijnej. Z kolei Rosja twierdzi, że niepokoje są inspirowane przez Zachód. W poniedziałek prezydent Aleksandar Vucić spotkał się z rosyjskim ambasadorem w Belgradzie i poinformował go o sytuacji w kraju.

Premierka Serbii dziękuje rosyjskim służbom specjalnym

Głos zabrała również premierka Serbii Ana Brnabić, która podziękowała Rosjanom. Jak podała telewizja N1, szefowa rządu podziękowała służbom Putina za informacje o planach opozycji dotyczących demonstracji. - To nie spodoba się pewnie tym z Zachodu, ale chcę szczególnie podziękować rosyjskim służbom bezpieczeństwa, które miały odpowiednie informacje i się z nami nimi podzieliły - powiedziała Brnabić. Dodała, że potem z kolei "Instytucje Serbii podzieliły się informacjami z innymi przedstawicielami wspólnoty międzynarodowej", jednak zostały one odrzucone i potraktowane jako "rosyjska dezinformacja".

Protesty w Belgradzie

Uczestnicy protestu, który wybuchł w niedzielę po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych, ogłosili sześciogodzinną blokadę ruchu w dwóch miejscach w Belgradzie. W związku z upływem wyznaczonego przez manifestujących terminu na wyrażenie zgody na weryfikację spisu wyborców demonstranci zablokowali wejście do gmachu ministerstwa administracji państwowej i samorządu lokalnego. Szef lokalnej policji Ivica Ivkovic powiedział, że nie będzie tolerował blokowania instytucji państwowych i dróg. Wcześniej serbska policja podała, że zatrzymano 38 demonstrantów. W niedzielę zwolennicy serbskiej opozycji próbowali wtargnąć do ratusza w stolicy kraju. Wybili szyby w budynku, jednak zostali rozpędzeni przez policję.