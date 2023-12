Doniesienia ukraińskich mediów potwierdził w mediach społecznościowych sam Anton Kuzniecow-Krasowski. "Na początku tygodnia mocno rozbolał mnie brzuch, zrobiło mi się niedobrze, potem straciłem przytomność. Zabrano mnie do szpitala" - napisał w serwisie Telegram. Źródło w ukraińskim wywiadzie twierdzi, że jest prawdopodobne, iż ostatnie wpisy w sieci nie zostały napisane przez niego.

REKLAMA

Zobacz wideo Nerwy na granicy z Ukrainą. "Sami zobaczcie, co tutaj stoi na parkingu"

Próba otrucia rosyjskiego propagandysty. Kuzniecow żądał "ludobójstwa Ukraińców"

Anton Kuzniecow-Krasowski to znany w Rosji dziennikarz i propagandysta, który w latach 2020-2022 był dyrektorem państwowego kanału telewizyjnego RT. W lutym 2022 roku został objęty sankcjami Unii Europejskiej. W październiku 2022 roku podczas przemówienia na antenie nawoływał do ludobójstwa na ukraińskich dzieciach ze względu na ich rzekome antyrosyjskie poglądy. - Jak ktoś powie, że okupuje go Moskwa, od razu trzeba wrzucić go do rzeki z silnym nurtem - powiedział.

Ta wypowiedź poskutkowała natychmiastowym zakończeniem współpracy przez kanał RT. Redaktorka naczelna, rosyjska propagandystka Margarita Simon poinformowała, o czasowym przerwaniu współpracy. "Ani ja, ani reszta zespołu RT nie może sobie pozwolić na to, by być kojarzonym z podobnymi zachowaniami" - przekazała wówczas. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba ocenił, że wypowiedź Krasowskiego to "agresywne podżeganie do ludobójstwa".

Ukraina: Sztab Generalny Sił Zbrojnych o sytuacji na froncie

W poniedziałek rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że w poprzedniej doby Rosjanie wystrzelili dwie rakiety kierowane, przeprowadzili 61 nalotów i 45 ataków z systemów artyleryjskich oraz 31 przy użyciu irańskich dronów typu Shahed-136/131. Ataki były wymierzone głównie w południe kraju - obwody odeski, chersoński, mikołajowski, doniecki, kirowogradzki i chmielnicki. Obrona powietrzna zniszczyła 28 dronów i obie rakiety. Są jednak ofiary śmiertelne i ranni. Zniszczone lub uszkodzone zostały także prywatne budynki mieszkalne i inna cywilna infrastruktura.

Jak wynika z porannego raportu Sztabu Generalnego, wczoraj doszło do 66 starć zbrojnych pomiędzy siłami rosyjskimi i ukraińskimi. W tym Ukraińcy odparli 23 ataki przeprowadzone przez Rosjan w celu wyparcia ich wojsk z zajmowanych pozycji w obwodzie chersońskim, gdzie kontynuują rozbudowę przyczółku po wschodniej stronie Dniepru.nPonadto siły obrony powietrznej Ukrainy miały zniszczyć rosyjski myśliwiec bombowy Su-34 i samolot myśliwsko-bombowy Su-30.

***